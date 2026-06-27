Azcón: "Los socialistas gritan yo con la corrupción y en el PP gritamos nosotros con los problemas de los aragoneses"

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, durante su intervención en el Congreso Provincial del PP de Zaragoza. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón considera que la reunión de este sábado del Comité Federal del PSOE es un acto para que los socialistas griten "yo con la corrupción", que identifica con el "yo con Begoña", en apoyo a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, frente al grito de los populares en el Congreso Provincial de Zaragoza que, ha defendido, es un "yo con los aragoneses, con los problemas de la gente, con lo que de verdad preocupa a todos los vecinos".

El líder de los populares ha hecho esta comparación durante el discurso que ha pronunciado en el acto de clausura del 18º Congreso Provincial del PP de Zaragoza en el que Ramón Celma ha sido reelegido en el cargo por una amplia mayoría. Con su mandato renovado, los populares de la provincia encaran ya las elecciones municipales del próximo 2027 con la posibilidad --rechazada por muchos alcaldes socialistas y descartada en público por Sánchez-- de su fecha coincida con la de las generales.

En todo caso, Azcón ha marcado como objetivos de "extraordinaria importancia, por el momento que vive el país", el ganar las elecciones generales y "arrasar" en las elecciones municipales. Y para ello ha instado a Ramón Celma, de quien considera que "se ha ganado" la reelección "por actitud y trabajo", a "no cambiar" su política de dar a conocer la labor de sus alcaldes y concejales "llamándolos por sus nombres y apellidos" porque eso demuestra que los conoce y valora. También ha agradecido la labor de los afiliados y ha tenido un recuerdo para el fallecido José Atarés, presidente del PP provincial cuando Azcón se unió a las filas populares.

En esa línea, ha marcado el camino al PP zaragozano: "Vamos a pensar en nuestros vecinos, en los municipios, vamos a impulsar la provincia, a preocuparnos de los problemas cotidianos de la gente. El éxito de Ramón es ése, como lo es de los alcaldes de Calatayud, de Utebo, de Caspe, de Daroca, junto a tantos y tantos alcaldes y alcaldesas que van a revalidar sus candidaturas y que van salir elegidos, seguro, en las próximas elecciones de mayo". Al propio Celma le augurado que será el próximo presidente de la DPZ.

Unos comicios, para los que ha insistido, los alcaldes socialistas reclaman a Sánchez que no coincidan con la convocatoria de generales.

"Ni los socialistas creen que Pedro Sánchez les vaya a ayudar a su causa y dicen Pedro Sánchez, cuanto más lejos de mí, mejor". Pero, ha reflexionado Azcón, se da también la paradoja de que "todos esos alcaldes socialistas hoy dicen 'yo, con Begoña'.

Por eso no le extraña que el PSOE no tome medidas por los casos de Aguarón -- su regidor municipal ha sido investigado por presuntas irregularidades, malversación de fondos públicos y contratos a dedo en el municipio-- y de Embid de Ariza --la Fiscalía Europea investiga a su alcalde Joaquín Mariscal (PSOE), por un presunto fraude de fondos agrarios europeos (PAC)--: "¿Qué les van a decir a dos alcaldes que se están llevando la PAC o que se están llevando los presupuestos del Ayuntamiento si tienen las joyas en la caja fuerte?", se ha preguntado Azcón en referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese sentido, ha criticado que el PSOE no le haya abierto un expediente por las joyas valoradas hasta ahora en 1,3 millones de euros: "Y nos dicen, somos contundentes. Nos toman por idiotas", ha lamentado antes de repasar las últimas novedades sobre los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de Sánchez. "Yo entiendo que hay que tener la CPU de uno de estos centros de datos que está viniendo a la comunidad autónoma para recordar todo lo que está pasando en materia de corrupción del PSOE", ha comentado con ironía.

"Cada día hay una noticia que haría caer a cualquier gobierno democrático y, si en España gobernara alguien que tuviera un mínimo de decencia, de ética, de valores democráticos, se estarían convocando elecciones".

"HA DESTROZADO LA HERENCIA DE LAMBÁN"

El líder de los populares en Aragón y presidente de la Comunidad cree que la socialista Pilar Alegría "no se ha enterado de nada" por poner en cuestión que el Gobierno aragonés esté respondiendo a las necesidades de los aragoneses: "Por eso nos votan a nosotros y no le votan a usted", le ha respondido antes de criticar su respaldo a la gestión y la política de Pedro Sánchez, con el que a su juicio "ha destrozado la herencia del expresidente Lambán".

"En muy poco tiempo el Partido Socialista en Aragón se ha vuelto el más sanchista de todos los PSOE de España", ha lamentado Azcón.

Frente a la alternativa de los socialistas, el presidente de los populares en Aragón ha instado: "Nosotros, a lo nuestro, a la fórmula del PP de que la gente viva mejor, a preocuparnos de nuestros vecinos, de los problemas reales" en una "ecuación de prosperidad" que pasa por "el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y mejores salarios para mejorar los servicios públicos".

Un camino que ha asegurado está siguiendo su partido en la comunidad. Y para ello ha recordado los 90.000 millones de euros en inversiones empresariales anunciados --ha asegurado que en 2025 Aragón fue la comunidad autónoma que más inversión extranjera por habitante atrajo de España-- para establecer que "estamos en el momento de mayor atracción en la historia de nuestra comunidad".

Ese crecimiento se traducirá, ha adelantado, en "más puestos de trabajo" hasta el punto de aspirar a que Aragón llegue al pleno empleo y que los salarios mejoren en los próximos meses. Y todo ello, ha establecido, para mejorar los servicios públicos mediante un "equilibrio territorial", que se plasma en las políticas que su gobierno desarrolla en vivienda, carreteras e infraestructuras sanitarias. También en materia educativa, área en la que Azcón no entiende "cómo no se le cae al PSOE la cara de vergüenza por acusarle de climatizar su despacho y no las aulas de los centros escolares.

Una decisión sobre el uso de los fondos Next Generation que ha atribuido al último gobierno socialista, al contrario que lo que resolvieron los gobiernos populares de Galicia y Región de Murcia.

"Tienen la desfachatez, la poca vergüenza de decir el gobierno del señor Azcón está climatizándose su despacho en lugar de climatizar los colegios. Oiga, que lo decidieron ustedes, que no era mi despacho, que era el despacho de un presidente socialista", ha replicado.

Se trata, para Azcón, de un ejemplo de lo que ocurre en Aragón y en toda España: "De eso es de lo que tomamos nota en este Congreso", ha rematado.