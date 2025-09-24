Azcón sostiene que las pinturas de Sijena "deben retornar ya" a Aragón, a pesar de las "trabas" del MNAC

Archivo - Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia dictada por la Audienc - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha aseverado que las pinturas murales de Sijena "nunca debieron salir de Aragón y deben retornar ya", a pesar de que el Museo Nacional de Arte Cataluña "está poniendo todas las trabas posibles" para cumplir con la sentencia y devolverlas.

Ha recordado, durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el estado de la Comunidad que el Real Monasterio de Santa María de Sijena es una seña de "identidad aragonesa" y, por tanto, las pinturas murales han de volver allí.

Ha criticado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una reunión en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, semanas antes de conocer la sentencia sobre las pinturas, "me aseguró que iban a acatar el fallo judicial y colaborarían".

Sin embargo, "nada de esto se ha cumplido" y el MNAC "está poniendo todas las trabas posibles para cumplir la sentencia y devolver los bienes a Sijena", ha anotado, para añadir que, incluso, "la propia Generalitat se ha personado en el procedimiento".

OPERACIONES VIABLES

Jorge Azcón ha explicado que el desmontaje y traslado de las pinturas murales "son operaciones perfectamente viables y así se constata en las sentencias".

De hecho, "recordamos que hay documentados dos desmontajes completos de las pinturas, siete traslados dentro del museo --MNAC-- y cuatro préstamos temporales a exposiciones en Nueva York y Londres en los años 70, 80 y 90", ha señalado, para preguntarse: "¿Por qué entonces sí y ahora no?".

A su juicio, "aunque algunos quieran vender que se trata de una cuestión política, la realidad es que es una cuestión de justicia, como así han determinado los tribunales".

"Las pinturas murales de Sijena nunca debieron salir de Aragón y deben retornar ya", ha zanjado Azcón, destacando la inversión superior a seis millones de euros que han acometido distintos equipos de gobierno de la comunidad autónoma para "adecuar" el Monasterio y que se encuentre "en óptimas condiciones para albergar, como ya hizo en su tiempo, las pinturas expoliadas".