Azcón toma posesión de su cargo de presidente: "Aspiro a un Aragón más próspero y con más oportunidades para todos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, toma posesión del cargo, en el Patio de Santa Isabel. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha jurado su cargo de jefe del Ejecutivo autonómico de la XII Legislatura en un acto solemne que ha tenido lugar a las 17.00 horas de este jueves, 30 de abril de 2026, en el Patio de Santa Isabel del Palacio de La Aljafería. "Aspiro a un Aragón más próspero, más social y con más oportunidades para todos, y a una sanidad, educación y servicios sociales cada vez más robustos, a la altura de los hombres y mujeres que construyen día a día, con su esfuerzo, nuestra comunidad", ha afirmado.

Azcón se ha comprometido con la defensa de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, reivindicando la contribución de la comunidad autónoma a España y exigiendo "lealtad" al Gobierno central, mencionando la financiación autonómica y las infraestructuras pendientes.

Además, se ha remitido a los artículos 26, 27 y 28 de la Carta Magna para apostar por el pleno empleo de calidad, la construcción de más vivienda pública y el impulso a la innovación científica y tecnológica.

Ha recordado que su Gobierno se asienta en el pacto PP-Vox, que suman 40 diputados de 67 en el Parlamento aragonés y ha defendido el derecho a discrepar, realzar la tradición del pacto en Aragón, en especial referencia al diálogo social y en la cámara parlamentaria.

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