Azcón toma posesión de su cargo de presidente: "Aspiro a un Aragón más próspero y con más oportunidades para todos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, toma posesión del cargo, en el Patio de Santa Isabel.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, toma posesión del cargo, en el Patio de Santa Isabel. - Ramón Comet - Europa Press
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Publicado: jueves, 30 abril 2026 17:46
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ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha jurado su cargo de jefe del Ejecutivo autonómico de la XII Legislatura en un acto solemne que ha tenido lugar a las 17.00 horas de este jueves, 30 de abril de 2026, en el Patio de Santa Isabel del Palacio de La Aljafería. "Aspiro a un Aragón más próspero, más social y con más oportunidades para todos, y a una sanidad, educación y servicios sociales cada vez más robustos, a la altura de los hombres y mujeres que construyen día a día, con su esfuerzo, nuestra comunidad", ha afirmado.

Azcón se ha comprometido con la defensa de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, reivindicando la contribución de la comunidad autónoma a España y exigiendo "lealtad" al Gobierno central, mencionando la financiación autonómica y las infraestructuras pendientes.

Además, se ha remitido a los artículos 26, 27 y 28 de la Carta Magna para apostar por el pleno empleo de calidad, la construcción de más vivienda pública y el impulso a la innovación científica y tecnológica.

Ha recordado que su Gobierno se asienta en el pacto PP-Vox, que suman 40 diputados de 67 en el Parlamento aragonés y ha defendido el derecho a discrepar, realzar la tradición del pacto en Aragón, en especial referencia al diálogo social y en la cámara parlamentaria.

((Habrá ampliación))

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