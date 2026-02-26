Azcón visita la nueva rotativa de Edelvives en Zaragoza, que representa "el Aragón que queremos construir"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ante la nueva rotativa japonesa del Grupo Edelvives. - EUROPA PRESS.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha visitado este jueves la nueva rotativa japonesa del Grupo Edelvives, en su sede de Zaragoza, donde ha afirmado que representa "el Aragón que queremos construir".

La nueva rotativa "es un orgullo", ha declarado Azcón a los medios de comunicación, indicando que "Edelvives es una editorial de referencia en la Comunidad Autónoma", a lo que ha añadido que "si todas las inversiones son bien recibidas, las que son señeras, de empresas de aquí de toda la vida, todavía con más motivo".

Ha recalcado que Edelvives no solo apuesta por la calidad de la educación, sino también por la tecnología, deseando que la educación "siga siendo parte fundamental del desarrollo del futuro".

El director general del Grupo Edelvives, Javier Cendoya, ha señalado que con la adquisición de esta rotativa la empresa introduce "una tecnología nueva en el ámbito de la impresión" en Europa, indicando que supone "un cambio de paradigma muy importante" porque se importa tecnología japonesa, lo que "va a permitir agilizar, abaratar y personalizar muchos procesos".

Ha dicho que la intención de Edelvives es que "cada alumno en cada institución y en cada lugar de España tenga su propio libro, un libro diferente, hacer libros personalizados hasta ese punto", lo que "se consigue con mucha locura, con un equipo formidable, con muchas ganas de complicarnos la vida, con cierta visión de futuro, con fortaleza financiera y con aliados de primer nivel".

La inversión realizada supera los 5 millones de euros "solo la parte de taller" y solo este año se van a imprimir tres millones de libro "totalmente personalizados" con esta nueva rotativa, ha apuntado Cendoya.

Ha comentado que la nueva maquinaria requiere una adaptación de la plantilla, "un cambio absoluto de mentalidad, de la forma de entender el trabajo, de imprimir, de encuadernar, un cambio profundo, por el que va a ir el mundo gráfico en los próximos años".

"Es muy importante la aportación personal, entender que esto son artes gráficas y que la parte artística que siempre lo presidía todo quizá tiene otro nivel, otro tipo de desarrollo y de connotación", ha continuado el director general.

La rotativa mide 30 metros de largo y el traslado desde Japón fue "muy complejo", tardando un mes y medio la instalación y puesta en marcha. "Está siendo un proceso muy serio, pero muy enriquecedor", ha añadido, tras lo que ha indicado que el mercado educativo "es muy exigente". La rotativa producirá 400.000 libros entre febrero y marzo.

El director general de la Unidad de Impresión Digital de Fujifilm Business Innovation Corp., Kazuhiko Miura, ha destacado el valor de su alianza con Edelvives --vigente desde hace más de 30 años-- y ha explicado el valor diferencial de esta puntera tecnología que ha llegado a Zaragoza.

"La Jet Press 1160CFG cuenta con una unidad estabilizadora de papel única que maximiza la calidad de impresión a altas velocidades y minimiza las ondulaciones en papeles estucados. Aporta los beneficios de la impresión digital a una gama de producción mucho más amplia, lo que convierte a Edelvives en el socio estratégico ideal para estrenar esta tecnología en Europa".

Por su parte, el director de producción y logística de Grupo Edelvives, Iván Aísa, ha explicado el impacto de esta incorporación: "Además de permitirnos ser mucho más rápidos y flexibles y con la misma calidad y fidelidad de color que la impresión convencional, esta tecnología digital aporta ventajas medioambientales directas: elimina el proceso de fabricación de planchas, reduce drásticamente los residuos de preparación entre trabajos y requiere una menor cantidad de productos químicos en prensa".

FUJIFILM JET PRESS

El Grupo Edelvives ha inaugurado así, en sus talleres gráficos de Zaragoza, su nueva planta de impresión digital, en la que se acaba de instalar la primera rotativa Fujifilm Jet Press 1160 CFG de Europa. Este hito tecnológico posiciona a la compañía, con 137 años de historia, a la vanguardia de la industria editorial internacional, permitiéndole liderar el modelo de impresión bajo demanda en el continente.

El acto de inauguración ha contado con una amplia representación del Gobierno de Aragón. Así, además de Jorge Azcón, han asistido la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones; Mar Vaquero; y la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández.

Estas nuevas instalaciones permiten a Edelvives integrar toda su operativa para fabricar libros bajo demanda. Con la instalación de la nueva rotativa digital de Fujifilm, los talleres gráficos de Edelvives en Zaragoza --donde se producen anualmente más de 28 millones de libros-- se consolidan como uno de los centros gráficos más avanzados y competitivos a nivel europeo.

Además, el grupo editorial profundiza en su camino de personalización de productos para instituciones y centros, ofreciendo soluciones únicas en un mercado que demanda, cada vez más, calidad, rapidez y respeto por el entorno.