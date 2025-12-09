Badiola (Unizar) dice que "todos los esfuerzos que se hagan serán pocos" para controlar la peste porcina

El catedrático de Sanidad Animal de Unizar, Juan José Badiola, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. - EUROPA PRESS

El catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha afirmado este martes que "todos los esfuerzos que se hagan serán pocos" para controlar la peste porcina africana, de la que se ha detectado un foco en la sierra de Collserola (Barcelona), añadiendo que "hay que estar preparados en Aragón".

Tras asistir a una reunión del comité de seguimiento de la evolución de la peste porcina africana, en el que han participado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, el investigador veterinario ha quedado "impresionado del nivel de preparación que se está haciendo desde Aragón".

Ha comentado que "el transmisor número uno es el jabalí, ya nadie lo discute" y que la peste porcina "es una enfermedad importante y destructiva para el sector porcino europeo, en este caso español y aragonés", realzando que Aragón es el principal productor de cerdo de España, a su vez la primera exportadora a la UE.

Los jabalíes "se han convertido en una plaga en toda España y Europa", por lo que "hay que actuar de una manera directa y sobre todo en la zona de riesgo para Aragón, que sería la zona limítrofe con Cataluña", ha expuesto Badiola.

Si el brote no se controlara, Aragón sería "el primer afectado" y "habría que estar vigilando las zonas próximas a Cataluña. Badiola ha elogiado las medidas de prevención, como activar la Federación de Caza, insistiendo en el papel en la economía y el empleo rural del sector porcino.

En sanidad "es muy importante la preparación previa porque en España estamos acostumbrados a actuar solo cuando está el problema", ha continuado Juan José Badiola, quien ha recomendado "estar preparados como si el problema estuviera ya aquí". Ha mostrado su preocupación porque el Ministerio de Agricultura y Cataluña no informan "lo que deberían" a Aragón, región vecina: "Vamos a pensar que es que están tan ocupados que no tienen tiempo de informar".

Ha confiado en que las autoridades catalanas controlen el brote de peste porcina africana, apuntando que la zona afectada ocupa 6 kilómetros cuadrados, lo que "facilitaría mucho la posibilidad de acabar con el brote", puntualizando que "los jabalíes tienen mucha movilidad, pueden andar hasta 50 kilómetros diarios" y hay que considerar la posibilidad de que alguno escape.

Por otra parte, Juan José Badiola ha recalcado que la peste porcina no es transmisible a la especie humana, solo al cerdo y al jabalí, "nada más", añadiendo que "se puede consumir carne de cerdo y de jabalí sin ningún problema".

Sobre la hipótesis de que el virus procediera de un laboratorio cercano a Collserola, Badiola ha indicado que tiene un nivel 3 de bioseguridad y que "es improbable" que se haya producido una fuga, pero "no hay nada imposible en esta vida".

"Habrá que investigarlo", ha proseguido el investigador de Unizar, indicando que se han implicado en la investigación del origen del brote el Ministerio, el SEPRONA y la Generalitat de Cataluña, que ha creado un grupo de expertos en bioseguridad. "Habrá que demostrar primero cómo se ha producido, hipotéticamente, esa fuga y segundo cómo ha llegado al jabalí" porque "puede haber una fuga, pero los jabalíes no son cualquier animal".

Por otra parte, ha señalado que el laboratorio europeo que está en el caso ha dicho que la cepa del virus es experimental y que fue la que entró inicialmente en Europa en 2007, denominada Georgia 7, posteriormente adaptada para facilitar el trabajo en laboratorios.