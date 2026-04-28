Las bajadas en el IRPF y la fiscalidad diferenciada para el medio rural, incluidas en el programa de gobierno

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón.
El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón. - Ramón Comet - Europa Press
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Publicado: martes, 28 abril 2026 12:29
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ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las bajadas en el tramo autonómico del IRPF y la fiscalidad diferenciada para el territorio son dos de las claves del programa de gobierno que el candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional y presidente en funciones, Jorge Azcón, ha presentado en la sesión plenaria de investidura que celebran las Cortes autonómicas este martes y miércoles.

En 2023, Aragón empezó a dejar atrás "el infierno fiscal" del anterior Ejecutivo, ha asegurado Azcón, recordando la deflactación del tramo del IRPF hasta 50.000 euros y otras deducciones, "protegiendo a las clases medias", con medidas como la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones: "El esfuerzo de toda una vida no debe convertirse en un problema para la generación siguiente", ha proclamado.

En cuanto al impuesto de Patrimonio se elevó el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros, y también se ha apoyado a la empresa familiar, el 90% de las sociedades mercantiles, con una ley específica que "garantiza la continuidad de los negocios y reconoce el pacto sucesorio", a lo que se suma la ley que crea los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos y modifica el impuesto sobre las infraestructuras eléctricas de alta tensión.

"Con esta norma, en Aragón fijamos un principio claro: Las inversiones en energías renovables deben beneficiar directamente al territorio y garantizar un retorno real para los municipios, haciendo compatible la transición energética con el desarrollo rural".

"Ahora vamos a aplicar una bajada progresiva del IRPF y deducciones por nacimiento o adopción, más amplias en el caso de que los hijos sufran una discapacidad; bonificaremos al 99% el grupo II de Sucesiones y Donaciones", ha prometido Jorge Azcón, añadiendo que el Gobierno luchará con la despoblación con "una fiscalidad diferenciada", con un tipo del 0,1% de Transmisiones Patrimoniales para acceso a la primera vivienda por jóvenes de hasta 36 años, de forma que "el medio rural tendrá un papel protagonista". Se materializarán distintas bonificaciones en el ITP y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ha apostillado Azcón.

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