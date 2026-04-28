Las bajadas en el IRPF y la fiscalidad diferenciada para el medio rural, incluidas en el programa de gobierno

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las bajadas en el tramo autonómico del IRPF y la fiscalidad diferenciada para el territorio son dos de las claves del programa de gobierno que el candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional y presidente en funciones, Jorge Azcón, ha presentado en la sesión plenaria de investidura que celebran las Cortes autonómicas este martes y miércoles.

En 2023, Aragón empezó a dejar atrás "el infierno fiscal" del anterior Ejecutivo, ha asegurado Azcón, recordando la deflactación del tramo del IRPF hasta 50.000 euros y otras deducciones, "protegiendo a las clases medias", con medidas como la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones: "El esfuerzo de toda una vida no debe convertirse en un problema para la generación siguiente", ha proclamado.

En cuanto al impuesto de Patrimonio se elevó el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros, y también se ha apoyado a la empresa familiar, el 90% de las sociedades mercantiles, con una ley específica que "garantiza la continuidad de los negocios y reconoce el pacto sucesorio", a lo que se suma la ley que crea los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos y modifica el impuesto sobre las infraestructuras eléctricas de alta tensión.

"Con esta norma, en Aragón fijamos un principio claro: Las inversiones en energías renovables deben beneficiar directamente al territorio y garantizar un retorno real para los municipios, haciendo compatible la transición energética con el desarrollo rural".

"Ahora vamos a aplicar una bajada progresiva del IRPF y deducciones por nacimiento o adopción, más amplias en el caso de que los hijos sufran una discapacidad; bonificaremos al 99% el grupo II de Sucesiones y Donaciones", ha prometido Jorge Azcón, añadiendo que el Gobierno luchará con la despoblación con "una fiscalidad diferenciada", con un tipo del 0,1% de Transmisiones Patrimoniales para acceso a la primera vivienda por jóvenes de hasta 36 años, de forma que "el medio rural tendrá un papel protagonista". Se materializarán distintas bonificaciones en el ITP y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ha apostillado Azcón.