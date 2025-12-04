Bancalero y Pérez Forniés visitan las aulas de Medicina en Teruel: "Estamos formando a más médicos que nunca"

Los consejeros de Sanidad y Universidades, José Luis Bancalero y Claudia Pérez Forniés, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, visitan las aulas del futuro grado de Medicina. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Universidades y de Sanidad del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés y José Luis Bancalero, han visitado este jueves las instalaciones que albergarán los estudios de Medicina en Teruel, ubicadas dentro del nuevo hospital Obispo Polanco del Planizar. "Estamos formando a más médicos que nunca", ha afirmado Pérez Forniés.

Una visita en la que han podido ver cómo se distribuirán las infraestructuras materiales necesarias para el desarrollo de las funciones docentes e investigadoras del grado de Medicina, que llegará a Teruel en septiembre de 2026, con la implantación de los dos primeros cursos y con 45 alumnos de nuevo ingreso.

Alumnos que dispondrán de infraestructuras innovadoras e imprescindibles para una formación puntera y de excelencia, y que por primera vez en Aragón se va a impartir dentro de un hospital, el Hospital Universitario Obispo Polanco.

Dispondrán de cinco aulas teóricas de unos 75 metros cuadrados, así como de cinco laboratorios docentes: de Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Biología-Genética e Histología-Anatomía, además de una sala de disección, una sala de preparación y conservación de cadáveres, entre otros espacios polivalentes.

Los consejeros de Universidades y Sanidad han calificado este día como un hito y un paso más en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de Jorge Azcón con los aragoneses.

"Por primera vez Teruel va a tener su grado de Medicina y por primera vez un Gobierno de Aragón va a implantar los estudios de Medicina en las tres provincias, es decir, en todo su territorio", ha afirmado Pérez Forniés.

"En Aragón, estamos formando a más médicos que nunca. Estamos formando los médicos del mañana y gracias a la colaboración institucional, estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí, para crear un modelo de formación integral donde los alumnos podrán formarse y hacer las prácticas en el mismo hospital", ha enfatizado.

En ese sentido, la consejera de Universidades ha recordado que "cuando llegamos nos encontramos con 245 plazas y en septiembre de 2026, Aragón ofrecerá 410 plazas de nuevo ingreso para estudiar medicina en las universidades aragonesas. Esto es un aumento de casi al 70 %", incidiendo en que la llegada de Medicina a Teruel cumple con la función vertebradora de la universidad, ofreciendo la igualdad de oportunidades en todo el territorio, además de fomentar la retención y atracción del talento.

"Queremos que nuestros jóvenes no se vayan por falta de oportunidades y reforzar el potencial y el valor del campus de Teruel", ha concluido Pérez Forniés.

Por su parte, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha manifestado que "hoy es un día para celebrar que seguimos cumpliendo todos nuestros compromisos como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura y como seguiremos haciendo".

"El aulario de este hospital, que supone una inversión de 1,7 millones de euros, es un ejemplo de esta visión de futuro. Ya está terminada la parte de enfermería y se está trabajando en la parte de Medicina. En septiembre comenzarán los estudios con los primeros 45 alumnos de grado, con un hospital universitario preparado para que realicen aquí no solamente sus clases teóricas, sino también sus prácticas", ha asegurado Bancalero.

Por primera vez en Aragón se impartirán el Grado de Medicina dentro de un hospital favoreciendo la activad docente e investigadora, acercando a los alumnos a la realidad sanitaria y contribuyendo a la dinamización del hospital.

A la visita también ha asistido la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, que ha destacado que "hoy es un sueño hecho realidad. En 9 meses tendremos a nuestros estudiantes de Medicina aquí en Teruel y cobrará vida el hospital desde el punto de vista académico y docente. Es muy importante que los estudios de Medicina lleguen a Teruel y lo hagan de forma integrada".

En ese sentido ha expresado: "Desde la Universidad de Zaragoza hemos puesto el motor al máximo de rendimiento para que este proyecto docente sea una realidad el próximo septiembre".

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado que "es una gran noticia para Teruel que en 9 meses se vayan a iniciar los estudios de Medicina, un compromiso del presidente Jorge Azcón que se cuestionó por algunos sectores y que va a ser realidad en breve, ampliando la oferta universitaria de Teruel que ya cuenta con 2.000 estudiantes".

Buj también ha puesto el foco en el búnker de radioterapia que va a albergar el nuevo hospital tan reclamado por los turolenses. Todo esto llega como fruto del trabajo y la colaboración entre instituciones.

Hace 20 meses estableció la Comisión Mixta formada por miembros de la consejería de Sanidad, la consejería de Universidades, responsables del Obispo Polanco y también la Universidad de Zaragoza. Una comisión que lleva trabajando desde 2024 para poder avanzar en materia universitaria.