Bancalero señala que la huelga de médicos puede afectar a la reducción de las listas de espera quirúrgica

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha manifestado que la huelga de médicos de Atención Primaria y Hospitalaria anunciada por los sindicatos Fasamet y CESM Aragón, que se van a sumar a la convocada a nivel nacional desde el 9 al 12 de diciembre, "va a dañar irremediablemente los buenos resultados que teníamos en la lista de espera quirúrgica".

Esta movilización va contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Bancalero ha pedido disculpas a los aragoneses "porque ellos esperan que el Gobierno de Aragón les dé la atención que merecen y que demandan y, por culpa de esta huelga a nivel nacional, por culpa del Ministerio de Sanidad del señor Sánchez, no vamos a poder darles la mejor calidad asistencial y los mejores servicios con los mejores resultados que veníamos teniendo en esas listas de espera quirúrgica y que se verán verdaderamente mermadas por esta huelga".

Como responsable del Departamento de Sanidad ha trasladado que "el problema lo ha generado el Gobierno de Sánchez en el Ministerio de Sanidad, por no atender en tiempo y forma a los profesionales, que han tenido toda la paciencia durante estos años que llevan gobernando, y las demandas que les han ido poniendo encima de la mesa hasta que han llegado a esta situación extrema de convocar esta huelga, que entre los días de fiesta de delante más el resto de días que convoca la huelga, van a dañar irremediablemente los buenos resultados que teníamos en la lista de espera quirúrgica".

Ha agregado que detrás de esos datos, de esos números, hay personas y ese era el esfuerzo que estaba haciendo el Gobierno de Aragón y el Departamento de Sanidad para atender en tiempo y forma las necesidades de los aragoneses".

El consejero, que ha realizado estas declaraciones en Teruel, ha expuesto "que llevamos muchos días de huelgas, ha habido huelgas de muchas categorías, huelgas de facultativos, de técnicos sanitarios, de técnicos de cuidados y la enfermería, vuelve a haber huelgas de médicos, en definitiva, al Ministerio de Sanidad le pediría que no haga nada, que se esté quieto porque cada movimiento que hace perjudica seriamente a la sanidad de todo el territorio español".

"MENTIRA CONTINUA"

Bancalero se ha referido también a las afirmaciones realizadas este miércoles en Bruselas por la ministra Mónica García, en las que aseguraba que se ha tenido que "forzar" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a aprobar un Protocolo Común frente a la gripe, la COVID y otras infecciones respiratorias, que ha sido necesario "obligarlas" a adherirse.

El consejero de Sanidad ha indicado que esto "es totalmente falso, el Gobierno de Sánchez vive en una mentira continua y eso se contagia y se ha contagiado también al Ministerio de Sanidad cuando dice que nos ha forzado a las comunidades autónomas del PP a adoptar este acuerdo".

Ha recordado que el año pasado "el documento que el Ministerio puso encima de la mesa estaba inmaduro, falto de técnica y, por supuesto, falto de contenido en referencia a la actualidad de cómo se deben de abordar este tipo de infecciones respiratorias". Bancalero ha resaltado que "una vez más las comunidades autónomas somos las que tiramos del carro de la sanidad, al Ministerio yo le pediría que no hiciera nada porque cada vez que mueve, habla o intenta hacer una acción, lo único que hace es encender y enfrentar unos profesionales contra otros y crear discrepancias a la hora de actuar".

El consejero ha querido dejar claro que "el protocolo que se ha firmado ayer es un protocolo de consenso entre todas las comunidades autónomas que tiene el respaldo de nuestros técnicos de las Direcciones Generales de Salud Pública. En contra de lo que a lo mejor a la ministra le hubiera gustado se han adoptado muchas de las medidas que puso encima de la mesa la Comunidad de Madrid, a la que a la ministra quiere dar el salto como política".

En este sentido, Bancalero ha finalizado diciendo que "es el ministerio de Sánchez el que utiliza la sanidad para catapultar a determinados políticos hacia determinados puestos. La sanidad debería mantenerse al margen y ser, por supuesto, mucho más sensato a la hora de hablar de ella".