Barbastro adjudica a Domper Arquitectura el diseño de la renovación de sus principales instalaciones deportivas

BARBASTRO (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro ha adjudicado al estudio oscense Domper Arquitectura la redacción del anteproyecto y del proyecto que permitirá renovar el Complejo Municipal de los Deportes y el polideportivo de La Merced. La actuación, que parte de una propuesta técnica elaborada en 2020, supone el primer paso para modernizar unas infraestructuras clave para la ciudad y adaptarlas a las necesidades actuales y futuras.

La adjudicación se ha realizado tras evaluar cinco ofertas presentadas y contempla un plazo de 26 semanas para la elaboración de los documentos técnicos. El proyecto incluirá actuaciones de calado en varios espacios deportivos municipales, con especial incidencia en el campo de fútbol, el pabellón Ángel Orús y el pabellón de La Merced.

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO

Entre las principales intervenciones previstas destaca la remodelación completa del Campo Municipal de los Deportes, donde la actual superficie de hierba natural será sustituida por césped artificial. Además, se renovarán los graderíos este y norte, y se construirá una nueva tribuna que integrará vestuarios en su parte inferior.

El plan contempla también la creación de un nuevo edificio de vestuarios junto al campo de césped artificial ya existente, así como la mejora de los accesos al recinto mediante la pavimentación de la explanada y la instalación de un nuevo vallado perimetral. A ello se suma la sustitución integral del sistema de iluminación.

Asimismo, se proyecta la construcción de un nuevo campo de césped artificial de uso polivalente en la zona exterior del complejo y la habilitación de nuevas pistas deportivas en los terrenos contiguos al frontón, destinadas a disciplinas como futbito, balonmano, baloncesto, tenis o pádel.

El proyecto incluye también mejoras en el entorno, como la creación de un paseo longitudinal interior arbolado que conectará las distintas instalaciones, la adecuación de zonas de aparcamiento y la habilitación de una terraza de verano vinculada al bar existente. En el pinar cercano se prevé además una zona de estancia para usuarios.

ACTUACIONES EN EL ÁNGEL ORÚS Y LA MERCED

En el pabellón Ángel Orús, las intervenciones previstas pasan por la sustitución del falso techo, la creación de una zona de bar en el espacio que conecta la piscina cubierta con el pabellón polideportivo y la construcción de una pista polivalente en la explanada de acceso.

Por su parte, en el pabellón de La Merced se actuará sobre la cubierta con trabajos de impermeabilización, con el objetivo de mejorar la conservación del edificio y garantizar su funcionalidad a largo plazo.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha subrayado que esta adjudicación supone "el primer paso para adecuar nuestras instalaciones deportivas a las necesidades actuales y a las previstas a medio y largo plazo". En este sentido, ha destacado el crecimiento de la demanda deportiva en la ciudad, impulsado tanto por el aumento de población como por el buen momento que atraviesan numerosos clubes locales.

"Tenemos equipos en categorías nacionales en fútbol, voleibol o baloncesto, además de clubes que compiten a gran nivel en disciplinas como gimnasia, atletismo, ciclismo, judo o kickboxing. Es necesario dar un paso adelante", ha señalado.

UNA INVERSIÓN QUE PODRÍA ALCANZAR LOS TRES MILLONES

El conjunto de las actuaciones previstas implicará una inversión significativa que podría rondar los tres millones de euros. Desde el consistorio señalan que será necesario buscar financiación externa para poder ejecutar el proyecto, recurriendo a distintas administraciones como el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca o el Gobierno de España.

En este sentido, el equipo de gobierno considera prioritario disponer cuanto antes del anteproyecto y el proyecto técnico, de manera que las obras puedan iniciarse cuando exista disponibilidad presupuestaria.

"Sabemos qué necesitan nuestros deportistas y nuestros clubes y vamos a convertirlo en realidad", ha asegurado el alcalde, que ha insistido en la importancia de planificar a largo plazo para consolidar el crecimiento deportivo de Barbastro.