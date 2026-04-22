Barbastro culmina la restauración de la Prensa de Libra de la calle Las Fuentes y refuerza su valor patrimonial

Las obras de restauración de la Prensa de Libra de la calle Las Fuentes se han completado y el monumento luce ahora en perfecto estado, bajo una cubierta protectora que cuenta con sistema de iluminación que realza la pieza en horario nocturno. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro ha finalizado las obras de restauración de la Prensa de Libra situada en la calle Las Fuentes, una actuación que ha permitido recuperar este elemento patrimonial del siglo XIX y dotarlo de una nueva cubierta protectora con iluminación que realza la pieza durante la noche.

Los trabajos, que comenzaron en la segunda quincena del pasado mes de enero, han concluido tras una inversión de 78.438,02 euros (IVA incluido), adjudicada el pasado otoño. La intervención ha contemplado tanto la restauración y refuerzo estructural de la prensa como la instalación de una cubierta destinada a protegerla de las inclemencias meteorológicas.

La Prensa de Libra, fechada en 1818, procede de la localidad de Puy de Cinca, despoblada tras la construcción del embalse de El Grado. Fabricada íntegramente en madera, constituye un ejemplo representativo de las técnicas tradicionales utilizadas en la producción de aceite en Aragón durante el siglo XIX, lo que la convierte en un testimonio singular del patrimonio industrial de la zona.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha destacado la relevancia de esta actuación para la conservación del patrimonio local, subrayando que la pieza "no se encontraba en condiciones óptimas" y que la intervención era necesaria para garantizar su preservación. "Se trata de un elemento emblemático para la ciudad, cuya degradación se había acentuado por su ubicación a la intemperie y próxima al río", ha señalado.

En este sentido, Torres ha explicado que, originalmente, la prensa se encontraba en el interior de un edificio, lo que facilitaba su conservación, mientras que su exposición prolongada al exterior había provocado daños en la madera y en su estructura.

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA

Las labores realizadas han incluido la limpieza de la superficie para eliminar suciedad acumulada, tanto visible como en oquedades, así como el sellado de grietas y la retirada de materiales empleados en intervenciones anteriores, como adhesivos y resinas, que no resultaban adecuados para la conservación del conjunto.

Además, se ha procedido al refuerzo estructural de la pieza para garantizar su estabilidad a largo plazo, al tiempo que la nueva cubierta permitirá protegerla frente a la humedad y otros agentes externos que habían contribuido a su deterioro.

Uno de los elementos más destacados de la intervención es la incorporación de un sistema de iluminación que permite poner en valor la prensa en horario nocturno, mejorando su visibilidad y contribuyendo a su integración en el entorno urbano como recurso cultural y turístico.

Con esta actuación, el Consistorio barbastrense refuerza su apuesta por la recuperación y puesta en valor de elementos históricos vinculados a la identidad del territorio, al tiempo que mejora la conservación de un bien que forma parte de la memoria industrial y agrícola de Aragón.

La restauración de la Prensa de Libra se suma así a otras iniciativas destinadas a preservar el patrimonio local, con el objetivo de garantizar su transmisión a futuras generaciones y consolidar su papel como elemento de interés cultural dentro del municipio.