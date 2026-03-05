Barbastro (Huesca) reafirma su compromiso con la humanización del nacimiento y el apoyo a la lactancia materna

Archivo - El PSOE pide a la Comarca de Somontano el apoyo de la institución a la Plataforma en Defensa del Hospital - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

BARBASTRO (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El sector sanitario de Barbastro (Huesca) se mantiene como referente aragonés en humanización, atención al nacimiento y apoyo a la lactancia materna, gracias a una trayectoria avalada por la acreditación del Hospital de Barbastro como centro IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Esta acreditación, que el centro obtuvo por primera vez en 2009 y renovó en 2018, lo mantiene como el único hospital aragonés con este reconocimiento, que solo poseen 16 hospitales en toda España.

Es de un reconocimiento internacional que supone la implementación de diversas actuaciones para cumplir con 'Los Diez Pasos para una lactancia materna exitosa' de la OMS y UNICEF.

Se trata de políticas hospitalarias y de apoyo a madres para proteger, promover y apoyar la lactancia natural y que, además, son valoradas por evaluadores formados a nivel internacional con el propósito de certificar todos estos esfuerzos del hospital en implantar prácticas que favorecen la experiencia materno-infantil.

Entre ellos, están la promoción activa de la lactancia materna, una atención integral y respetuosa durante el embarazo y el parto, la no separación innecesaria entre madres y recién nacidos, y la creación de entornos acogedores para bebés y familias.

AVANCES CONTINUOS

Con una nueva evaluación a la vista, Barbastro ha consolidado un modelo basado en el progreso continuo, incorporando diversas áreas de mejora. Entre ellas, la no separación de los recién nacidos de sus madres durante las pruebas posteriores al parto, que ahora se realizan en la propia habitación. También se ha perfeccionado el protocolo de contacto piel con piel en cesáreas, garantizando que las madres estén acompañadas en todo el proceso y evitando separaciones innecesarias.

A esto se suma la formación constante de todos los profesionales implicados y una coordinación estrecha con Atención Primaria, de modo que cada madre recibe el alta con una cita programada en las primeras 48 horas para obtener apoyo en lactancia desde su centro de salud, con el respaldo adicional de la consulta de lactancia."Implantar medidas a nivel hospitalario funciona", ha destacado la pediatra y coordinadora nacional de la IHAN, Paula Lalaguna.

Gracias a este compromiso colectivo, el Hospital de Barbastro no solo ha alcanzado altos estándares de calidad, sino que también se ha convertido en un centro de referencia que ha ayudado a formar y asesorar a numerosos profesionales y unidades de otros hospitales y áreas sanitarias que han querido sumarse a esta iniciativa.

CONSULTA PIONERA EN ARAGÓN

El Hospital de Barbastro destaca por su impulso a la lactancia materna, siendo el primer centro de Aragón en poner en marcha una consulta de Enfermería Especializada en Lactancia, activa desde febrero de 2024 y liderada por la enfermera Julia Mínguez.

Este recurso ofrece atención específica tanto a madres, como a recién nacidos y lactantes con dificultades en el amamantamiento, y está disponible para derivación desde cualquier ámbito sanitario.

Mínguez ha manifestado que una de las funciones principales de la consulta es transmitir a la población la importancia de la lactancia materna, un aspecto en el que la sociedad está cada vez más concienciada gracias a proyectos como éste.

"Los avances son evidentes", ha dicho Mínguez, ya que en 2025 se han atendido 834 consultas, frente a las 662 de 2024, de las cuales 319 han sido primeras visitas y 507 visitas sucesivas, además de numerosas consultas telefónicas. Del total, el 86,19% han correspondido a familias del sector de Barbastro y el 13,8% mujeres atendidas de otros sectores sanitarios de la comunidad autónoma.

Este espacio multidisciplinar se ha convertido en un referente, no solo por la atención que ofrece, sino también por su impacto en la salud pública. Mínguez ha subrayado, además, que en las últimas tres décadas se ha avanzado enormemente en formación en lactancia --hoy presente incluso en las universidades-- y que el trabajo conjunto y coordinado de todas las personas que implicadas en la consulta, como enfermeras, pediatras, matronas, ginecólogos y farmacéuticos, entre otros, ha generado un movimiento común.

"Eso es lo más importante, que todos los profesionales estamos orientados hacia un mismo objetivo", ha afirmado, convencida de que esta coordinación profesional es clave para seguir fortaleciendo la cultura de la lactancia en la comunidad autónoma.

HUMANIZACIÓN DEL PARTO

El compromiso del Hospital de Barbastro con la humanización del parto va más allá de la lactancia, promoviendo la humanización del mismo a través de documentos y protocolos disponibles para las gestantes que lo requieran.

Desde el fomento del parto acompañado, con el objetivo de garantizar que cada madre pueda estar arropada por quien desee durante el proceso, hasta el acompañamiento en la cesárea, donde las madres que dan a luz por este método pueden estar acompañadas durante la intervención, siempre que las condiciones clínicas lo permitan y donde el recién nacido permanece con la madre para facilitar el contacto piel con piel.

Con este enfoque integral, Barbastro reafirma su liderazgo en atención materno- infantil y su apuesta por un modelo sanitario centrado en el bienestar de las familias.