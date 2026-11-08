Barbastro (Huesca) será la capital nacional del judo con la VII Super Copa de España Infantil y Cadete

Cartel de la Supercopa de España Infantil y Cadete de Judo, que se disputará en Barbastro. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La localidad altoaragonesa de Barbastro volverá a convertirse los próximos 14 y 15 de noviembre en punto de encuentro del judo nacional con la celebración de la VII Super Copa de España de Judo Infantil y Cadete, competición organizada por la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados (FAJYDA), dentro del calendario de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA).

La prueba alcanza este año la categoría de Super Copa, máxima distinción que otorga la Federación Española a los torneos de este circuito.

La nueva categoría permitirá reunir a algunos de los mejores judokas infantiles y cadetes del panorama nacional. La dimensión alcanzada por la competición queda reflejada en los datos de la pasada edición, que congregó a 813 deportistas y más de 200 técnicos, con representación de las 17 comunidades autónomas y de Andorra. Para este año, las previsiones apuntan a superar los 900 participantes y alcanzar incluso los 1.000 judokas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 9 de noviembre. La organización estima que el impacto económico directo de la Super Copa en Barbastro y comarca superará el medio millón de euros.

SEIS TATAMIS

La competición se desarrollará durante dos jornadas y contará con seis tatamis funcionando simultáneamente, uno más que en anteriores ediciones, lo que permitirá ampliar la capacidad de competición y agilizar el desarrollo de las pruebas.

En total, se disputarán 32 categorías de peso, masculinas y femeninas. El sábado 14 de noviembre será el turno de la categoría infantil, mientras que el domingo 15 competirán los cadetes. Ambas jornadas comenzarán a las 09.00 horas. Las acreditaciones y los pesajes oficiales tendrán lugar en el propio Recinto Ferial, el viernes 13 para los infantiles y el sábado 14 por la tarde para los cadetes.

La Super Copa de Barbastro forma parte del circuito de Copas de España 'Tu Provincia Huesca, La Magia', que reúne tres grandes citas del judo nacional en el Alto Aragón: Jaca, en mayo, con la categoría absoluta; Binéfar, en septiembre, con las categorías junior y veteranos; y Barbastro, en noviembre, con las categorías infantil y cadete.