Barbastro reorganiza el servicio de autobús urbno para adaptarlo mejor a las necesidades de los vecinos

Se unifican horarios y recorridos en el autobús urbano, se incorporan nuevas paradas en Plaza Julieta y calle José María Escrivá y se recupera la parada junto al Sancho Ramírez. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro reorganiza desde este 7 de julio el servicio de autobús urbano para ganar en claridad y sencillez y adaptarlo mejor a las necesidades de los usuarios. La actualización implica la unificación de horarios y recorridos, la incorporación de nuevas paradas y una renovación de la imagen del servicio.

Así, el autobús urbano queda organizado en una ruta circular con veinte paradas y una expedición por hora desde las 7.30 horas hasta las 22.30 horas, de lunes a viernes, y de 16.30 a 22.30 horas los sábados y domingos.

Entre las principales novedades destaca la creación de dos nuevas paradas, situadas en Plaza Julieta y calle José María Escrivá, y la recuperación de la parada del hotel Sancho Ramírez. Con estas modificaciones se mejora la cobertura, especialmente para zonas como el área comercial de Campo Escolapios y el entorno del cementerio del Cabildo.

Los nuevos horarios, que serán distribuidos durante los próximos días entre la ciudadanía, tienen carácter orientativo, ya que podrán registrarse pequeñas variaciones en función de las condiciones del tráfico.

El concejal de Servicios, Javier Garcés, así lo explica: "hemos trabajado para que el autobús urbano sea más fácil de entender y utilizar. Queremos un servicio más intuitivo, con recorridos y horarios más claros, pero sin renunciar a mejorar la cobertura allí donde los vecinos nos trasladaban que era necesario".

Ha añadido que "esta reorganización responde a un objetivo muy claro: ofrecer un mejor servicio público. Por eso hemos simplificado el funcionamiento del autobús, incorporado nuevas paradas y adaptado el recorrido a la evolución que ha experimentado Barbastro en los últimos años".

Asimismo, el edil ha recordado que el Ayuntamiento mantiene los precios del servicio, que siguen en 0,40 euros el billete sencillo y en 7,70 el bono de 30 viajes. En el caso de estudiantes, el bono queda en 6,95 y en el de integrantes de familias numerosas, en 3,85. Pensionistas y personas con tarjeta PMR (movilidad reducida) pueden usar el servicio de manera gratuita.

Con motivo de la entrada en vigor de los nuevos recorridos, el Ayuntamiento distribuye ya estos días folletos informativos con los horarios actualizados en diferentes equipamientos municipales y espacios de gran afluencia, como el Hospital de Barbastro, el Centro de Mayores, el Ayuntamiento y otros edificios públicos, con el fin de facilitar la adaptación de los usuarios al nuevo servicio. Además, el autobús urbano estrena también una nueva imagen corporativa, más moderna y fácilmente identificable.