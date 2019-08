Beamonte (PP): El nuevo Gobierno de Aragón tiene "más cargos públicos, pero menos dinero para bienestar y crecimiento"

Publicado 09/08/2019 13:00:18 CET

Advierte de que si se requiere el apoyo del PP "debe ser desde una postura unánime" del Ejecutivo "no de alguna de las partes"

ZARAGOZA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Luis María Beamonte, ha criticado que el nuevo Gobierno de la Comunidad autónoma tenga "más consejerías, más direcciones generales, más asesores, más cargos públicos, pero menos dinero para el bienestar y las posibilidades de crecimiento de la sociedad aragonesa".

En rueda de prensa, ha comentado que tras conocerse este jueves la estructura del nuevo Gobierno de Aragón, se evidencia que han empezado "a repartirse los cargos como si fuese un botín", ya que "todo el mundo ha conseguido un cargo, el Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y Podemos tienen su consejería y no descartamos que IU" pueda lograr estar al frente de algún organismo o dirección general.

Beamonte ha precisado que se ha creado una consejería más, pasando de nueve a diez, y ocho direcciones generales más, además de una vicepresidencia, lo que implica "más cargos públicos y más asesores" para un Gobierno cuatripartito sustentando por PSOE, Podemos, CHA y PAR y cuyo presidente, el socialista Javier Lambán, obtuvo también el apoyo de IU en su investidura.

El portavoz del PP ha calificado de "festival de repartos" los nombramientos, "todo para pagar el pacto de la vergüenza" y "que nadie se sienta desplazado en la conformación del gobierno" y en este contexto "nos preguntamos si al final va a quedar algo para los aragoneses".

Respecto a que sea un gobierno continuista, Beamonte ha opinado que es algo "preocupante" porque "significa que todavía va a haber estudiantes y profesores en barracones" y "muchos enfermos" en las listas de espera.

Además, "los grandes dependientes van a seguir viendo pasar los meses sin recibir la prestación que les corresponde", las carreteras "cada vez más deterioradas" y la hacienda pública "empeorando", tanto en lo que se refiere a la deuda como al déficit, "que seguirá descontrolado".

CUATRO MINIGOBIERNOS

El portavoz del PP ha señalado que "la primera impresión es que hay cuatro minigobiernos en uno", un Ejecutivo que "se parece más a un negocio del que todo el mundo tiene que sacar tajada".

Asimismo, ha resaltado que han pasado 69 días para que Aragón tenga un presidente que no esté en funciones, tras las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, y 73 días para nombrar al nuevo Gobierno, un plazos que demuestran que se ha actuado "con excesiva calma, y, mientras tanto la maquinaría sin funcionar y los problemas se agudizan".

En este sentido, ha querido saber cómo se piensa afrontar el presupuesto del año que viene porque "no podemos permitirnos que se vuelvan a prorrogar por toda las consecuencias en el empleo y la desaceleración económica, con previsiones de crecimiento a la baja".

Además, ha estimado que Lambán "no puede seguir esperando a ver qué va a hacer con los empleos que se van a perder en la Comarca de Andorra", donde "cada minuto que pase es un problema para muchos personas" y una vez que ya no se está en campaña electoral "hay que contar qué respuesta se va a dar".

Beamonte también ha evidenciado las "contradicciones internas" del Gobierno y ha cuestionado cómo va a hacer frente a determinados retos, como la búsqueda de soluciones ante el cierre de la Central Térmica de Andorra, una cuestión en la que el PAR "defendía que siguiera abierta", pero el resto de partidos en el Ejecutivo no.

Asimismo, ha dicho que el modelo educativo también difiere entre el PAR y el resto de formaciones, dándole el primero más peso a la educación concertada, así como en lo relativo a la colaboración público-privada en el sector sanitario, o en materia impositiva. El portavoz del PP también se ha referido a la depuración de las aguas y ha recordado las acusaciones y "beligerancia de Podemos hacia el PAR" la pasada legislatura.

En este punto, se ha preguntado: "¿Qué hace Arturo Aliga de vicepresidente de un gobierno de izquierdas", algo que, a su entender, "no tiene una explicación normal", para esgrimir que Lambán definía la pasada legislatura un Aragón "socialista y social" y ahora "aragonesista, de progreso, verde y digital", que "parece más un eslogan de venta que un programa de gobierno".

COMPARECENCIAS

El portavoz del PP ha anunciado que han solicitado la comparecencia de los diez consejeros del Gobierno de Aragón, que ha comentado que se deberán producir una vez que se hayan constituyan las comisiones, es decir, a partir del 5 y 6 de septiembre. Los 'populares' van a reclamarles que explique su programa "y digan dónde está la transversalidad".

Beamonte ha expresado su preocupación tras las primeras declaraciones de los consejeros. "Nos sorprende" que el consejero del ramo "no haya hablado del pacto por la educación", que no se haya citado como prioridad cubrir las faltas de especialistas en los hospitales y "se ha echado de menos un guiño a pymes y autónomos, que son los verdaderos creadores de empleo".

También se ha preguntado cómo el reto de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, es el acceso a internet, cuando es un proyecto "que ya está casi concluido" y en el caso de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, su consejero José Luis Soro no haya dicho "nada de arreglar los muchos baches de las carreteras aragonesas", que supone crear "situaciones de riego para las personas".

NO SEGUIRÁ EL JUEGO

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón ha sido rotundo al afirmar que su grupo "no va a ser el salvador de la inconsciencia del Gobierno de Lambán", para remarcar que si alguna vez se requiere de su apoyo, "debe ser desde una postura unánime del Ejecutivo, no de algunas de las partes que lo soporta porque a ese juego no va a jugar el PP".

"No estamos por la labor de suplir las carencias que tenga el gobierno, que las tiene, y muchas", de forma que "cuando no se ponga de acuerdo, será problema de ellos" porque "no vamos a ser es tontos útiles para nadie, lo tiene que tener claro Lambán; para eso ya tiene a otros, los ha metido en el gobierno, les ha dado sus premios y recompensas, les ha repartido su botín" y han de ser esos los que "piensen en el interés general de los aragoneses y cuando no se pongan de acuerdo, sepan por qué", ha sostenido.

Por su parte, ha anunciado que va a hacer una oposición "dura y constructiva" porque su grupo ya ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos "si tienen como base ese interés general", pero "no nos vamos a prestar a ningún juego por que interese al PSOE, al PAR o a otros; no trabajamos pensado solo en una parte de los aragoneses".

Beamonte ha pedido establecer desde el principio unas "reglas clara", para que "nadie se llame a engaño ante los posicionamientos que tenga el PP en las Cortes de Aragón", donde va a estar en la oposición ya que "así se nos situó porque el PAR quiso que Podemos sea la referencia en la Comunidad autónoma y ahí actuaremos con serenidad, tranquilidad, responsabilidad, pero no nos vamos vender a ningún postor".

"Los pactos a conveniencia que le gusta al señor Lambán que los hagan con quien quiera, con nosotros no los va a hacer" y en su grupo "no va a tener un cómplice", ha dicho el 'popular', tras recordar que los aragoneses votaron la posibilidad de un gobierno alternativo al que se ha conformado "con la excusa de esa transversalidad, de es tanto como ir del trozo que me interesa hasta el otro trozo que me interesa, bendecirlo de interés general, blanquearlo y coger cada uno la parte de su botín".