Beltrán acusa al PP de "frustrar las expectativas" de 290.000 pensionistas aragoneses

Minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado este miércoles que con el rechazo del PP --junto a Vox y Junts-- al decreto Omnibus, que incluía la revalorización de las pensiones, "se están frustrando las expectativas" de 290.000 personas jubiladas en la Comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista, el delegado del Gobierno ha señalado que esta subida, acorde al IPC y "un poquito más" en el caso de algunas pensiones más bajas, suponía un promedio de unos 550 a 600 euros anuales.

"Esto, desde luego, es un palo más en las políticas que el PP pone a todas las iniciativas que nacen del gobierno de Pedro Sánchez y que están paralizándose con fines únicamente partidistas, sin pensar en el beneficio que esto tiene, en este caso para nuestros pensionistas, pero en general para el estado de bienestar", ha finalizado.