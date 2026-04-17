Beltrán tacha de ideológicas las críticas del Ayuntamiento de Zaragoza por las colas de inmigrantes

Largas filas en el edificio central del Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, ha sostenido este viernes que las criticas del Ayuntamiento de Zaragoza por las largas filas de inmigrantes para recabar información o conseguir documentación para la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central "tienen más que ver con un marco ideológico que con un marco real", enmarcándolas con el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, que tiene "cuatro páginas enteras" dedicadas a la inmigración: "No podía ser de otra manera que el PP del Ayuntamiento de Zaragoza se subiera en este momento a esa ola".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo del Día Mundial del Radioaficionado, el delegado del Gobierno ha recalcado que "en otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se les está dando en este momento en el Ayuntamiento de Zaragoza".

Además, ha asegurado que la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha dado una información "muy sesgada" porque "ella misma ya sabía" el pasado mes de febrero que habría un incremento en las solicitudes de empadronamiento o para solicitar un certificado de vulnerabilidad.

"Nosotros ya habíamos manifestado que el proceso iría entre abril y junio. Ya sabíamos que se iba a solicitar acreditar estar en España antes del final del año pasado, cinco meses antes de que finalizase, cinco meses ininterrumpidos. De todas estas cosas ya se sabía, ya se sabía que en determinadas administraciones iba a haber un incremento de esas solicitudes", ha explicado.

Asimismo, ha relatado que la consejera la preguntó cuál iba a ser el incremento en las dotaciones de la Policía Nacional en la ciudad, el refuerzo en la Seguridad Social y una serie de datos sobre los que no está "en absoluto obligado" a dar "ninguna explicación" al Consistorio zaragozano porque esta no es una administración de control de la Delegación del Gobierno.

"Yo trabajo con ellos en régimen de lealtad, pero no en régimen de rendir cuentas", ha reiterado el delegado, insistiendo en que se pueden juntar ambas instituciones a hablar en una Junta Local de Seguridad, pero no en "el tono" que recibió de Orós.

Se ha referido también a que la responsable municipal de Políticas Sociales, en su escrito, le pidió dinero para realizar estas gestiones burocráticas, a lo que ha respondido que estos migrantes son "ciudadanos de Zaragoza" y tienen "todo el derecho del mundo a acudir a su ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento".

Del mismo modo, Beltrán ha recordado que la gestión económica de este tipo de procesos se analiza en las conferencias sectoriales, donde el PP tiene voz y "se levanta sin esperar a que haya ningún tipo de acuerdo", con lo que "el Ayuntamiento está jugando a una política contramigratoria de libro".

"UN POQUITO DE PACIENCIA"

Con respecto a la regularización extraordinaria, ha subrayado que el proceso "está recién arrancado" y ha pedido "un poquito de paciencia" y esperar a que pase "este primer aluvión", que ha estimado que se prolongará durante las primeras 48 a 72 horas o "la primera semana".

"Todo este sistema está ahora mismo arrancando y es lógico y natural que surjan dudas y en todas las administraciones se están recibiendo llamadas telefónicas, correos electrónicos", ha ahondado Beltrán, quien ha afirmado que a la Delegación del Gobierno "también ha entrado gente a solicitar información" y que "es cuestión de proporcionársela". De hecho, ha dicho que, a través de entidades colaboradoras, han estado "esta mañana mismo" repartiendo información en la cola del Ayuntamiento de Zaragoza.

De igual forma, ha señalado que se ha puesto a disposición de los interesados una página web con toda la información sobre el proceso y los requisitos, en la que hay incluso un simulador que "no es determinante para la resolución, pero sí que le puede indicar a una persona" los documentos que le faltan o si es suficiente con los ya aportados. Hay también a disposición de los interesados un canal online las 24 horas del día y los siete días de la semana.

ENTIDADES COLABORADORAS

El delegado del Gobierno en Aragón ha expuesto también que existe una red de entidades colaboradoras presentes en todo el proceso y que ya se está empezando a dar cita previa a aquellas personas que prefieran hacerlo de manera presencial, tanto en Correos --con un horario extendido-- como en la Seguridad Social --tanto la Tesorería como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)--, con mesas específicas.

Estas entidades, además, están comenzando a convocar a personas próximas, ya que están en contacto con comunidades con personas que pueden ser beneficiarias de la regularización, por lo que ha instado a "dejar hacer el trabajo".

Beltrán ha achacado la concentración de personas en la Casa Consistorial a que "a veces se propaga" que en este lugar "hacen todos los papeles" y ha recordado que, en todo caso, el certificado de empadronamiento "no es imprescindible" en este proceso, ya que se puede acreditar la presencia en España "de otras maneras".

"UN PROYECTO DE PAÍS"

En definitiva, el delegado del Gobierno ha remarcado que "hay otras administraciones que están trabajando" porque entienden que esto es "un proyecto de país, un proyecto de futuro" para "sacar a la luz toda esa economía sumergida de centenares de miles de personas que están trabajando con nosotros".

"Ya están aquí, están sacando de paseo a nuestras personas mayores, están repartiendo paquetería, están en la construcción, están en los mataderos, están en el campo y lo que queremos es darles derechos y que esas personas sean ciudadanos como lo puedo ser yo o como puede ser cualquiera de los que estamos aquí en esta sala", ha puntualizado Beltrán, quien ha pedido "un poquito de altura de miras", que en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza no están encontrando.

DEMANDANTES DE ASILO

Preguntado por las personas que están en el Albergue municipal a la espera de recibir asilo, el delegado del Gobierno ha asegurado que "normalmente los censos que traslada el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el número de personas que son objeto de protección internacional nunca son fiables", subrayando que la fiabilidad es la que proviene de la Policía Nacional.

A este respecto, ha indicado que la Policía Nacional estuvo en los meses de verano y otoño del año pasado en el Parque Bruil de la capital aragonesa, donde identificó a todas las personas que había allí y aquellos que manifestaron voluntad de solicitar protección internacional, unas 80 personas, "lo hicieron sin necesidad de ir a una comisaría".

"Ahora me habla el Ayuntamiento de 60. La Policía Nacional va a visitar el albergue, va a hablar con esas personas, conoceremos cuál es el censo real de las mismas y para aquellas que soliciten, manifiesten su intención de protección internacional serán atendidas", ha añadido.

Eso sí, ha reprochado al Consistorio zaragozano que "la manera" de proceder en estos casos no es que la consejera o la alcaldesa "salgan a hacer una rueda de prensa". "Es que me lo tienen que comunicar y no lo hacen tampoco", ha lamentado.