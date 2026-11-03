Bendodo (PP) asegura que el accidente es el "colapso de una etapa negra" y pide un cambio para que entre la gestión

1130552.1.260.149.20261103135947 El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo; el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma; la número 1 al Congreso por esta provincia, Rocío Dívar; y el número 2, Javier Campoy, en la sede del PP Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el accidente de Adamuz (Córdoba) "ya destapó la situación de abandono" de la red ferroviaria y el accidente de Urda (Toledo) "confirma definitivamente el colapso de un sistema y, sobre todo, el colapso de una etapa negra en la que Pedro Sánchez ha estado al frente del Gobierno de España".

Bendodo ha dicho que en el PP van a ser respetuosos, pero también "contundentes" con este doble accidente que ha causado más de cien muertos. "Lo vamos a hacer por las víctimas y las familias porque lo que necesitan fundamentalmente es que se sepa la verdad".

Tras preguntarse por qué ha ocurrido este doble accidente en nueve meses ha avanzado que tras las elecciones generales del 29 de noviembre, Bendodo ha considerado que la mayor ayuda que se le puede prestar a los familiares de las víctimas es que conozcan la verdad, aunque "la actitud del Gobierno no va por ese camino" porque el mismo día del accidente se filtran de forma "sesgada" unos audios "editados, con trozos cortados, para intentar coger a un controlador de Adif como cabeza de turco".

Esta forma de proceder, además de un "irresponsabilidad" es "repugnante e inmoral" ha calificado Bendodo para apostillar que es lo que ha hecho "siempre" el PSOE porque Pedro Sánchez en estos ocho años al frente del Gobierno de España "ha buscado su interés con independencia de a quién le hiciera daño".

Seguidamente, ha recordado que el PP ya ha anunciado que se personará en la causa judicial que investiga este "gravísimo" accidente ferroviario con el objetivo de que todos los españoles, especialmente los familiares de las víctimas, "conozcan toda la verdad, completa, sin ediciones de audio y sin cartas debajo del tapete".

Para Bendodo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ÓScar Puente, "no puede decir que el accidente ha sido inverosímil", sino que lo "inverosímil" es tener un ministro como Óscar Puente y "más inverosímil todavía que siga cinco minutos más sentado en la silla del ministerio".

DECENCIA POLÍTICA

Ante la comparecencia de Puente en la comisión permanente del Congreso de los Diputados y las peticiones de dimisión de todos los grupos parlamentario, excepto del PSOE, Bendodo ha dicho que el ministro "haría un favor a la decencia política en España si presentara su dimisión y, si no la presenta que lo cese el presidente del Gobierno".

Bendodo ha atribuido esta doble tragedia ferroviaria a que Sánchez "ha sustituido la gestión por la ideología y la propaganda" porque al frente de Adif "han puesto a los compañeros de partido sin ningún tipo de experiencia al imponer la ideología a la gestión" y que ha contrapuesto a la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es "rigor, gestión y experiencia".

En este contexto se ha referido al predecesor de Óscar Puente, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel porque "metieron mano en los fondos públicos del Ministerio de Fomento. "Es decir, el PSOE se gastó el dinero de la seguridad de los trenes en España, lo robaron el ministro de Fomento que está hoy en la cárcel por 24 años. El dinero de la seguridad de los trenes en España fue robado por el ministro de Fomento del Partido Socialista. Y ahora se dedican a insultar a la oposición".

"Ese es el modelo sanchista sustentado en la propaganda, el populismo y en la absoluta politización de todas las instituciones", ha resumido Bendodo para instar a "desterrarlo" el próximo 29 de noviembre, una fecha en la que "tiene que producirse un cambio inapelable".

Ese día "tienen que abrirse de par en par las ventanas de los ministerios, que entre aire fresco y entre gestión, no solo ideología, gestión fundamentalmente". Así, ha confiado en que esa fecha entre "todo aquello que encarna de forma natural el presidente Feijóo, porque tiene experiencia de gestión, es riguroso y lo ha demostrado en los más de 30 años de servicio público".

En sus críticas a la política ferroviaria del PSOE ha comentado que Puente dijo hace unos meses que la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona estaba preparada para superar los 350 kilómetros por hora y meses después dice que "está pensando, por deficiencias entiendo, cerrar esta línea" por lo que se ha preguntado "qué seguridad traslada a los usuarios de esta línea si el ministro dice que está pensando cerrarla".

VIVIENDA

Bendodo ha elogiado al Gobiernos de Aragón y al de Zaragoza, liderados por Jorge Azcón y Natalia Chueca, respectivamente, ya que el presidente autonómico ha conseguido impulsar proyectos "punteros" de nuevas tecnologías, agroindustria, automoción y logística de importantes empresas multinacionales que han puesto los ojos en Aragón para instalarse.

"Yo vengo de Andalucía y eso es envidia en todas las comunidades autónomas", ha reconocido para apuntar que Azcón también ha bajado los impuestos, ha "blindado" la sanidad y la educación y va a hacer frente al "mayor problema" de los ciudadanos que es la vivienda, que ocupada el puesto 16 cuando Pedro Sánchez llega al poder y ahora es el principal problema de los españoles, porque en estos ocho años el precio de la vivienda ha subido en España un 74% y el alquiler un 44% y es el motivo por el que se adelantan estas elecciones generales.

PIDE A SÁNCHEZ Y AL PSOE UNA "CAMPAÑA LIMPIA"

Pero, este asunto "le ha salido mal al PSOE" porque la pareja de la portavoz del PSOE tenía "en paraísos fiscales empresas dedicadas también a la gestión de infinidad de pisos", además de que Sánchez prometió 200.000 viviendas y "no ha hecho ni una". Por ello, el presidente del Gobierno de España "saca a los clásicos a pasear" en referencia a las pensiones.

Por ello, le ha pedido a Sánchez y al PSOE que "hagan una campaña limpia, que hagan sus propuestas y que dejen de asustar a los pensionistas" al argumentar que si hay un partido que congeló las pensiones fue el PSOE, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por el contrario, el Gobierno que actualizó por ley las pensiones "fue el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy", ha zanjado.

Ha incidido en que el presidente del PP ha dicho que se compromete con el sistema público de pensiones a su actualización al IPC anual y que los jóvenes las puedan cobrar en el futuro. "Esa es nuestra palabra y ese es nuestro compromiso" ha remachado para instar al PSOE y a Sánchez a que "dejen de meter miedo a los pensionistas".

ARAGÓN FUNCIONA

Bendodo ha comentado que "funciona" el cambio que llegó a Aragón tras las elecciones del 8 de febrero y ese cambio es el que el Partido Popular quiere que llegue a España.

"Estoy convencido --ha aseverado-- que cuando le pedimos a los españoles que nos den una oportunidad para el cambio le estamos diciendo que queremos el cambio simple y llanamente para que España vuelva a funcionar que los trenes salgan y lleguen en hora, que no se produzca un apagón y todavía meses después sabemos cuál fue el motivo, nadie lo ha explicado, y no sabemos tampoco si se volverá a repetir. Por tanto, una España que funcione. Ese es el principal motivo de la petición de candidatura de cambio que hace el proyecto del presidente Feijóo", ha sintetizado.

Bendodo ha ofrecido una rueda de prensa junto al presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma y la número 1 al Congreso por esta provincia, Rocío Dívar, en la sede del PP. Después se han reunido con la Confederación de Empresarios de Aragón y por la tarde tiene previsto trasladarse a Huesca para reunirse con los responsables del PP oscenses para seguir llevando las propuestas de gobierno de cambio que el presidente Feijóo quiere acometer a partir del 29 de noviembre.