Bendodo (PP) cree que el respaldo de Sánchez a Puente es la "antesala a su dimisión o su cese"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto al presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, y la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha tildado de "provocación al conjunto de los españoles y de insulto a las víctimas" de la tragedia de Adamuz (Córdoba) que el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, trasladara este domingo, en un mitin electoral del PSOE en Huesca, "todo su reconocimiento" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha considerado que es "la antesala a su dimisión o a su cese, porque no le queda otra salida".

En una rueda de prensa en la sede del PP de Zaragoza, en el marco de la campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, Bendodo ha hecho un símil futbolístico y ha asegurado que el hecho de que "el presidente venga a confirmar al entrenador es el paso previo al cese del entrenador".

Tras criticar que "los servicios públicos dependientes del Gobierno de España no funcionan" y que ello "trastoca el día a día de la gente", poniéndose como ejemplo a sí mismo, ya que tenía previsto llegar en tren a la capital aragonesa en torno a las 14.00 horas y no lo ha hecho hasta las 18.00 horas, ha reiterado su apoyo a las 46 víctimas mortales en Adamuz y en Cataluña, ha deseado la recuperación de los heridos y ha expresado su reconocimiento a todos los equipos de emergencia, sanitarios y a los vecinos de la localidad cordobesa.

El dirigente popular ha exigido al presidente del Gobierno que comparezca en el Congreso ya "esta semana", en lugar de esperar al 11 de febrero, para dar "todas las explicaciones necesarias", pero ha insistido en que, al mismo tiempo, "debería cesar al ministro de Transportes de forma fulminante por haber mentido, por haber intentado engañar al conjunto de los españoles y por haber insultado a las víctimas con su actitud".

La comparecencia de Sánchez, ha continuado, "no puede esperar", porque los trenes "siguen circulando en España, algunos con retrasos, algunos se paran, otros no vuelven" y "España no puede esperar hasta el día 11 de febrero" para conocer los motivos del accidente y las decisiones que va a tomar el Gobierno central.

DERECHO A CONOCER "TODA LA VERDAD"

"Es tan legítimo el derecho al duelo que tienen las víctimas como el derecho que tienen los familiares a conocer toda la verdad", ha añadido, subrayando que "todos los españoles" se hacen la pregunta de "por qué ha pasado esto", a la que ha respondido asegurando que "claramente es una negligencia del Gobierno".

Con respecto a Óscar Puente, le ha acusado de tratar de "desviar la hipótesis" para "despistar" en torno a "los verdaderos motivos del accidente", además de mostrar "cero empatía desde el primer momento".

A esta acusación ha sumado que el Ejecutivo "se gastaba el dinero del mantenimiento de las vías en otras cuestiones poco recomendables", por ejemplo "colocando sobrinas en el Ministerio de Fomento". "Que le pregunten al antecesor de Óscar Puente", ha agregado, citando al exministro José Luis Ábalos.

Bendodo ha aludido también a las declaraciones del ministro en las que emplazaba a que bajara "el suflé emocional" de los maquinistas, después de que anunciaran una huelga nacional para los días 9, 10 y 11 de febrero: "Sólo por eso debería dimitir previo a pedir perdón. Eso es ofensivo para el sector ferroviario, para las víctimas y para el conjunto de la ciudadanía".

Sobre el cese del director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y del director general de Explotación y Mantenimiento de ADIF, Raúl Míguez, por la crisis ferroviaria en Cataluña, ha considerado que se debe a que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "ha presionado para que el Gobierno tome decisiones", pero ha recalcado que "no es suficiente" para el alcance de la situación.

"Al menos el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería poner su cargo a disposición y, si no lo hace, ser cesado por el presidente del Gobierno", ha reiterado el dirigente del PP, quien ha concluido que esos ceses no valen como "cortafuegos".