Benito Tesier (CEOE-Aragón) cree que la doble vía en el tramo Teruel-Sagunto "es una decisión estratégica de país"

Los presidentes de CEOE en Aragón, Benito Tesier; Castilla y León, Santiago Aparicio; y la Comunidad Valenciana, Vicente Lafuente. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha afirmado este martes, 29 de septiembre, que la doble vía en el tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo es "una decisión estratégica de país" que responde a "un interés general que nos concierne a todos".

Tesier ha participado en un debate con sus homólogos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana antes de la firma, en Teruel, de la Declaración 'La hora del corredor', en apoyo a la doble vía del tramo mencionado de este corredor ferroviario.

"Los empresarios no podemos evitar pagar nóminas e impuestos y necesitamos que nuestras empresas sean competitivas", ha enfatizado Tesier, lamentando que en 2026 "también se va en tramos a 75 kilómetros por hora en el AVE, no es un problema solo de Teruel" y el AVE "es algo heredado", reclamando que se haga "el mantenimiento adecuado".

También ha señalado que el cónsul del Reino Unido en Aragón ve el corredor como un factor "estratégico" y que debe tener doble vía para mejorar las comunicaciones hacia el Mediterráneo.

"Aragón no pide una infraestructura, es una infraestructura estratégica como país y como Europa", ha continuado Tesier, apostando por convertir la ubicación de Aragón "en una verdadera ventaja económica", lo que exige infraestructuras ferroviarias en el horizonte 2050 y ha apuntado que el estudio ferroviario se basa en datos de 2017.

"Necesitamos reforzar la internacionalización de nuestras empresas, los productos aragoneses necesitan mayores facilidades para salir al extranjero, y este corredor es una herramienta absolutamente necesaria", ha zanjado.

PUERTO DE VALENCIA

El presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, ha expresado "el apoyo de la Comunidad Valenciana a la provincia de Teruel" porque "no hacerlo estrangula las posibilidades de crecimiento" y, además, "no podemos anular una provincia", manifestando su "solidaridad con Teruel".

A su juicio, "lo que ha planteado el Ministerio de Transportes no es un error, sino un horror", que "genera una inseguridad jurídica tremenda" y "aporta dudas a las empresas", enmarcando esta infraestructura en la geopolítica.

Al respecto ha indicado que las empresas chinas están creando macroinversiones y el sector del automóvil se está desarrollando en la zona de Valencia, Aragón y Navarra, "con lo que conlleva de desarrollo de empresas" y "poner en duda ese desarrollo industrial me hace dudar" de la gestión del Ministerio de Transportes.

Lafuente ha asegurado que el estudio informativo de este Ministerio, que prevé una vía única, "va contra nuestra línea de flotación", defendiendo la actividad del Puerto de Valencia, que necesita "un camino natural" hacia otros puertos de la UE, un camino que "es el tren" por vía terrestre: "Tenemos que potenciar esta línea", ha zanjado.

SORIA Y MIRANDA DE EBRO

En representación de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha indicado que "Soria no tiene tren para desplazarse a Madrid, no vamos ni a cero, algo que produce una sensación de debilidad, de nula conectividad entre Soria y el resto de las comunidades autónomas".

La Comunidad de Castilla y León está "inmersa" en el Corredor Atlántico, aunque "lo importante es que haya un mallado" con una serie de infraestructuras en toda España y unir esta región con Aragón a través de una comunicación ferroviaria, de forma que Galicia y Asturias tendrían más fácil llegar a la Comunidad Valenciana.

"Miranda de Ebro juega un papel importantísimo" porque permite trasladar hacia el Norte y Noroeste las mercancías que llegan hasta este enclave, de forma que "no es un convidado de piedra". Ha propuesto hacer una lanzadera ferroviaria de Soria a Castejón de Ebro (Navarra) para que esta provincia "no pierda el ritmo" y las empresas locales sean más competitivas.