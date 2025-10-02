Bermúdez de Castro considera "lamentable" la ausencia de Vox en el minuto de silencio por Gaza y el 7 de octubre

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha tildado este jueves de "lamentable" que los siete diputados del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón hayan abandonado el Salón de Plenos, en la sesión de la última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, durante el minuto de silencio acordado por la Mesa y Junta de Portavoces "por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania y por las víctimas del ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023".

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha recalcado que el minuto de silencio era "por todas las víctimas, las del atentado del 7 de octubre y las que están sucediendo ahora", que "son todas lamentables".

Para el consejero, "Vox ni se lee las propuestas, van con lo que han decidido tomándose un café en el bar y, según lo que deciden en la barra del bar, toman una decisión".

"Si hoy no se puede guardar un minuto de silencio por lo que está sucediendo ahí, ¿cuándo se guarda? Si no hay motivos suficientes por lo que sucedió el 7 de octubre y lo que está sucediendo ahora, con todo junto, no hay motivos para guardar un minuto de respeto o silencio por las víctimas, yo no sé cuándo hay que hacerlo", se ha quejado Bermúdez de Castro.