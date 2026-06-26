Bermúdez de Castro dice que se va a hacer un gran esfuerzo para avanzar en la extinción del incendio de Tamarite

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado, en relación al incendio forestal declarado este jueves en Tamarite de Litera, que "se va a hacer un esfuerzo muy importante para intentar que durante el día de hoy se avance de una manera más activa en la extinción, sobre todo en el flanco derecho".

Durante la noche ha bajado bastante el nivel de intensidad del incendio. "Ahora mismo hay que trabajar mucho, con todos los medios aéreos que están llegando desde Valencia, desde Cataluña, también agradecemos los medios del Ministerio y de la UME", ha dicho tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), celebrada en la sala de crisis del 112, en el Edificio Pignatelli.

Ha añadido que "aunque hay que ser muy prudentes y no hay que dar por hecho nada, parece que poco a poco las condiciones han mejorado un poco con respecto al incendio".

El incendio sigue activo, pero ya no presenta el frente continuo de la tarde de este jueves, sino focos puntuales dentro de un perímetro de unas 4.400 hectáreas. La mayor parte corresponde a terreno agrícola, mientras que la superficie forestal afectada se sitúa por debajo del 15%.

Durante el día de hoy, según la AEMET, se van a reproducir las condiciones que se dieron este jueves: va a haber otra vez viento sur, un viento sur cálido y muy seco y va a subir bastante la temperatura, ha comentado Bermúdez de Castro. "La temperatura volverá a subir a unos niveles importantes, por tanto, hay que ser muy prudentes y hay que intentar por todos los medios, como ya están haciendo nuestras brigadas, la UME y todo el mundo, trabajar de una manera intensa para intentar por lo menos perimetrar con claridad el incendio forestal", ha incidido.

Los vecinos de Fonz, que estaban confinados para evitar afecciones por el humo, ya han recibido el Es-Alert anunciando el desconfinamiento. "Si durante el día hubiera un rebrote y volviesa a ver mucha cantidad de humo, volveríamos a confinar Fonz, pero ahora durante la mañana ha bajado muchísimo el nivel de humo y entendemos que la gente del pueblo pueda moverse".

Respecto a los vecinos confinados en Azanuy, Alins del Monte y Calasanz, el consejero ha señalado que a lo largo de la mañana, bajo supervisión de la Guardia Civil, podrán ir a sus casas a recoger enseres personales y medicinas, siendo prioritario su seguridad.

AGRADECIMIENTO A TODAS LAS INSTITUCIONES

En el operativo participan medios del Gobierno de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comunidad Valenciana, Cataluña y otras administraciones.

El consejero ha agradecido la colaboración institucional y el refuerzo aportado por otras comunidades. También intervienen los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que trabajan de forma ininterrumpida desde el mediodía de este jueves. Durante la madrugada han reforzado la protección del entorno de Fonz mediante la apertura de cortafuegos y han intervenido en la zona de Azanuy-Alins, además de mantener presencia preventiva en Azanuy y en el Puesto de Mando Avanzado de Alcampell.

Bermúdez de Castro también se ha referido al papel de los agricultores de la zona, cuya intervención con maquinaria ha sido clave para abrir cortafuegos y frenar el avance del incendio junto a los servicios de emergencia.

ALERTA ROJO PLUS EN TODO ARAGÓN

Se mantiene el nivel 2 situación operativa 2 del incendio forestal de Tamarite. Además, se va a declarar la alerta rojo plus de incendios forestales en toda la Comunidad Autónoma y, al menos, se mantendrá activa al menos durante todo el fin de semana ante la previsión de altas temperaturas, baja humedad y viento cálido del sur. Podrá implicar restricciones en actividades en zonas forestales durante el fin de semana.

INCENDIO EN LUESIA

Además, el consejero ha informado de un nuevo incendio declarado durante la noche en la zona de Luesia, en la comarca de las Cinco Villas, como consecuencia de una tormenta seca. Se trata, en estos momentos, de un incendio incipiente que está siendo atacado desde primera hora con medios aéreos para evitar su propagación.

Roberto Bermúdez de Castro ha subrayado que este tipo de focos, provocados por rayos, resultan especialmente peligrosos porque pueden no ser detectados hasta horas después. Por ello, ha destacado la importancia de la actuación rápida del operativo INFOAR para contenerlos en su fase inicial.