Endesa procede a restituir el suministro eléctrico en los municipios afectados por el incendio de Tamarite

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la zona de Tamarite ha afectado inicialmente al suministro eléctrico de 608 clientes, al afectar a 13 centros de transformación y diversas líneas eléctricas. Desde la recepción del aviso, Endesa, a través de su fila de redes, e-distribución, ha puesto en marcha sus protocolos de actuación para situaciones de emergencia.

Por ello, mantiene desplazados efectivos en la zona que están trabajando mientras los servicios de emergencia van autorizando el acceso a las distintas zonas afectadas para realizar las tareas de restitución del servicio y reparación de las infraestructuras dañadas.

Además de los recursos humanos, se han enviado grupos electrógenos capaces de entregar suficiente energía para reponer el suministro mientras se realizan las tareas de reparación. De esta forma, en Peralta de Calasanz ya se ha conectado un grupo electrógeno para alimentar el casco urbano y se están revisando los daños sufridos.

En Azanuy, se está recorriendo la línea de media tensión que le suministra la electricidad con el objeto de valorar los daños sufridos y se está procediendo a instalar grupo electrógeno para poder dar servicio una vez se permita el acceso de los vecinos al municipio. Desde las 11,30 horas el número de clientes afectados por el corte de suministro se ha reducido a 225.

Según se vaya permitiendo el acceso a nuevas zonas, se continuará con la restitución del servicio y se procederá a realizar las reparaciones de infraestructuras necesarias para devolver el servicio a la normalidad.