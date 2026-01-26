Bermúdez de Castro sobre las obras de la A-23: "No son serios los altísimos plazos de ejecución ni los desvíos"

Archivo - El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en imagen de archivo. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

JACA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a las elecciones del 8F por la provincia de Huesca y consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha criticado la gestión que el Gobierno de España está realizando de las obras de renovación de la autovía A-23 en el tramo de Lanave todavía sin desdoblar.

"No es serio que los plazos de ejecución sean altísimos como tampoco es serio que haya obras paradas o que haya un desvío en la variante de Sabiñánigo por Pirenarium en plena temporada de esquí y que no se haya planificado para hacerlo en otoño o primavera cuando hay mucho menos afluencia de gente", ha criticado.

Bermúdez de Castro ha recordado que los retrasos en esta obra se remontan a la crisis de 2008, cuando los gobiernos de Zapatero y Marcelino Iglesias, y un secretario de Estado de Huesca, Víctor Morlán, "rescindió contratos que estaban adjudicados y algunos se rasgan las vestiduras cuando pedimos agilidad, pero esta obra a principios de los 2.000 ya estaba adjudicada y la rescindieron".

Una demora ante la que tampoco aprecia que se estén acelerando ahora los trabajos precisamente: "No se ven muchas máquinas, yo no sé si se han ido a otro sitio, pero no hay ni una máquina estos días trabajando en la zona de Lanave", ha lamentado.

El candidato popular ha reprochado los recurrentes atascos que se producen cada fin de semana con la acumulación de esquiadores y turistas que llegan al Pirineo altoaragonés: "No es normal que los fines de semana cuando viene la gente de San Sebastián, de Bilbao o Pamplona sigan teniendo el tapón en la zona de Yesa y tampoco es normal que los que venimos de Huesca o Zaragoza tengamos tapones de más de dos horas en el entorno de Sabiñánigo.

"No podemos tener de las mejores estaciones de esquí de España cuando sufrimos un problema de infraestructuras de primer nivel", ha criticado.

Y ha insistido en la falta de planificación para los desvíos: "El año pasado lo sufrimos en el entorno de la ciudad de Huesca, donde no se les ocurrió mejor cosa que arreglar un puente en el entorno de la variante de Huesca en plena campaña pirenaica. Esta es la planificación que le interesa al Gobierno de Sánchez, lo que le interesa el Pirineo, Huesca, Zaragoza, Aragón y el turismo de nieve".