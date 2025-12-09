Bermúdez de Castro sobre los presupuestos: "No vamos a llegar a ciertos lugares donde no estamos cómodos"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. - FABIÁN SIMÓN.

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este martes, en relación a los presupuestos de 2026: "No vamos a llegar a ciertos lugares donde entendamos que no estamos cómodos".

En declaraciones a los medios, tras las reuniones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el PAR y Teruel Existe en el Edificio Pignatelli, Bermúdez de Castro ha señalado que el Gobierno regional tenía la intención de aprobar el techo de gasto mediante el trámite "normal" y que el pasado mes de julio comenzó la elaboración del proyecto de ley de presupuestos, concluida en agosto.

Lo que ha sucedido es que el Gobierno de Azcón carece de una mayoría "y la gente que podía apoyar nuestros presupuestos ha tomado una deriva que nos impide llegar a acuerdos dentro de la normalidad", ha zanjado el consejero. Sobre las propuestas de presupuestos del PSOE, ha opinado que son "un corta y pega" de otros presupuestos.

Respecto a las reuniones de esta mañana, Bermúdez de Castro ha indicado que el diálogo con el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha sido "muy constructivo" y que han hablado sobre agricultura, la peste porcina y la mejora de infraestructuras.

En relación a A-TE, el lado positivo es que ha sido "muy constructivo", incidiendo su portavoz, Tomás Guitarte, en la política de vivienda y el desarrollo territorial o la búsqueda de inversiones en el territorio, y lo negativo, que "ponen una cortapisa, que ellos no van a estar donde vaya a estar Vox y empieza a haber vetos cruzados".

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Bermúdez de Castro ha reaccionado, asimismo, a la condonación de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, este martes por parte del Consejo de Ministros.

Ha afirmado que la ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, "se reitera en la mentira" al afirmar que se puede gastar el ahorro de los intereses en gasto social "y eso es falso", remitiéndose a la AIReF y a la Intervención General del Estado.