Tomás Guitarte (A-TE): "Será el mayor presupuesto de la historia, pero se olvida del reequilibrio territorial"

Tomás Guitarte es el portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes autonómicas. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe en las Cortes autonómicas, Tomás Guitarte, ha criticado el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno de Aragón porque "los mayores presupuestos de la historia de la Comunidad se olvidan del reequilibrio territorial". Ha afirmado que su grupo no los respaldará si no se incluyen mejoras en la financiación de infraestructuras en las que Aragón tiene un claro déficit como son las carreteras.

"El primer paso, para la posible aprobación de presupuestos, es la aprobación del techo de gasto, cosa que aún no se ha producido", ha explicado Guitarte.

"El Estado autorizó un déficit máximo del 0,1% del PIB. En Aragón, Bermúdez de Castro ha hablado del 0,3%. Nosotros creemos que por no aumentar ese techo de gasto tenemos, por ejemplo, las peores carreteras del Estado. Ahora que hay bonanza económica es cuando hay que ser más ambicioso, y aprovechar para subsanar deficiencias en Aragón. Por tanto, si ese déficit se limita solo al 0,3%, sin hacer el esfuerzo de subsanar los déficits históricos, Aragón-Teruel Existe se opondrá", ha declarado Guitarte.

"Las cifras para carreteras son ridículas cuando están en un estado crítico, son las peores de España, lo que impide que llegue el desarrollo a todas las comarcas y que se pueda luchar contra la despoblación", ha incidido el diputado, quien le ha dicho al Gobierno de Aragón que "no se debe obsesionar por el techo de gasto, sino por solucionar los problemas que tenemos, como la mejora de las carreteras".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha criticado al presidente de la Comunidad, Jorge Azcón, que "dijo que llamaría a los partidos, y esa llamada, a día de hoy, que sería lo lógico antes de presentar presupuestos, con nosotros no se ha dado".

Guitarte ha reprochado también al Ejecutivo aragonés no haber cumplido compromisos previos con Aragón-Teruel Existe, como la construcción de un bunker de radioterapia en el nuevo Hospital de Teruel, que se incluyó, junto con el añadido de 54 habitación individuales, en los presupuestos de 2024 tras un acuerdo con Aragón-Teruel Existe.

"Precisamente esta mañana hemos hecho una rueda de prensa en Teruel para denunciar que ayer el consejero Bancalero presentó a bombo y platillo el inicio de las obras de la radioterapia en Teruel, un tema al que se comprometió el señor Azcón con Aragón-Teruel Existe para conseguir el apoyo para los anteriores presupuestos. Dos años después, se ponen en marcha. No ha cumplido lo que prometió, ni en eso ni en otras cosas", ha manifestado.

"Azcón no ha cumplido compromisos anteriores y no nos ha llamado para negociar: parece un mal punto de partida para empezar a hablar", ha resumido Guitarte.