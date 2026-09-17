Bibliotecarias de Zaragoza se reúnen en la DPZ para compartir experiencias

La presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Municipales de Aragón (Abimar), Patricia Perfecto, y el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza celebrará mañana viernes, 18 de septiembre, el III Encuentro de Bibliotecarios de la DPZ, una jornada pensada como punto de encuentro para los profesionales que trabajan en las bibliotecas de la provincia.

El encuentro tendrá lugar en el antiguo salón de plenos de la institución provincial y ofrecerá un espacio para compartir experiencias, intercambiar ideas y reflexionar sobre el presente y el futuro de las bibliotecas.

En la presentación, el diputado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, ha explicado que la Diputación de Zaragoza tenía que ser organizadora de este encuentro "especialmente por la responsabilidad que asumimos de contribuir a la mejora de los servicios bibliotecarios en los municipios", así como para aprender "de la experiencia de los bibliotecarios y bibliotecarias para reforzar y visibilizar el trabajo que hacen y establecer un vínculo de colaboración permanente con la asociación".

Latorre ha recordado que la DPZ organiza normalmente actividades de promoción lectora y animación a la lectura, pero una vez al año paran el ritmo y organizan una jornada de encuentro a la que convocan a los bibliotecarios y bibliotecarias.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Municipales de Aragón (Abimar), Patricia Perfecto, ha recordado que la asociación nace, principalmente, "para dignificar socialmente la profesión y propiciar el desarrollo profesional de todos nosotros promocionando siempre la formación continua así conseguir una mayor comunicación entre nosotros".

UN FORMATO CERCANO Y DINÁMICO

El programa apuesta por un formato cercano y dinámico. Dará comienzo a las 10.00 horas con la inauguración y seguidamente las 'Experiencias bibliotecarias en primera persona', que permitirán conocer de cerca iniciativas y proyectos desarrollados en las bibliotecas de la provincia.

El obejtivo es poner en común el trabajo que se realiza cada día en estos espacios y de generar nuevas ideas a partir de las experiencias de otros compañeros.

Tras un café a las 12.00 horas, habrá una conversación inspiradora, en esta ocasión con el escritor Jesús Marchamalo, que permitirá acercar la mirada de un autor y divulgador muy vinculado al mundo de los libros y la lectura.

A continuación, será el cierre con la intervención de la escritora y librera Eva Cosculluela, que reflexionará en torno a los libros, la lectura y el valor de crear y mantener comunidades lectoras. Finalmente, la clausura será a cargo de José Manuel Latorre y Patricia Perfecto.

Con este encuentro, la DPZ quiere seguir ofreciendo a los bibliotecarios de la provincia un espacio para conocerse, compartir lo que funciona, descubrir nuevas iniciativas y ensalzar el importante trabajo que desarrollan las bibliotecas zaragozanas.

Una labor que "va mucho más allá de prestar libros" y que convierte a estos espacios en lugares de encuentro, participación y acceso a la cultura en los municipios.