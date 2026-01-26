Las bibliotecas municipales suman 10.000 nuevos socios en 2025, un 17,5% más, y rozan los 70.000 carnés

La concejal delegada de Educación Paloma Espinosa, en una biblioteca municipal de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas de la red municipal del Ayuntamiento de Zaragoza han registrado en 2025 1.438.433 usos, medio punto más que el año anterior y se ha registrado un aumento del 2,5 por ciento de préstamos, que han pasado de 539.000 a 553.000 peticiones.

Otro de los datos llamativos del balance de actividad de estas bibliotecas, que ha detallado la concejal delegada de Educación Paloma Espinosa, es la evolución en el número de socios, con 10.000 nuevos carnés que sitúan el dato de usuarios en los 69.329, un 17,5 por ciento por encima de 2024.

Además, casi 20.000 de ellos son menores de 14 años y las mujeres representan el 60 por ciento del total. En comparación con la población total de Zaragoza, prácticamente el 9,5 por ciento de los ciudadanos están vinculados a alguna de estas bibliotecas.

En la actualidad, las bibliotecas disponen de 562.439 documentos en circulación (454.000 de ellos son libros), una cifra que incluye los 24.000 que se han incorporado durante 2025.

CERVANTES Y MONTAÑANA

Durante los pasados 12 meses, el consistorio ha podido contar con dos equipamientos que han reforzado el papel cultural y de entretenimiento de la ciudad.

El traslado de la Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes a la calle Eduardo Ibarra ha sido recibido con gran aceptación por los habitantes del distrito Universidad.

Según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, los socios con carné han aumentado un 48 por ciento, pasando de 1.630 en 2024 a los 2.415 con fecha 31 de diciembre de 2025. Los préstamos en esta nueva sede han sido un 11 por ciento superiores el pasado año, con casi 14.700.

Destaca el interés del público infantil, que representa el 60 por ciento de los préstamos, cuando el registro anterior apenas superaba el 2 por ciento. Un resultado similar se produce en la lectura y consulta en sala, con alrededor de 3.000 usos cuando esta biblioteca estaba en la calle Santa Teresa por los 18.500 de la sede actual.

Esta es la primera biblioteca municipal que ofrece wifi gratuito en un espacio el doble de grande sede antigua y ofrece 40 puestos de lectura, por los 18 del anterior. En octubre se ha incorporado a las estadísticas del Ayuntamiento de Zaragoza la nueva biblioteca de Montañana cuenta con casi 3.500 documentos y en torno a 1.100 préstamos y renovaciones, desde su puesta en marcha en octubre pasado.

Están vinculados 108 socios, teniendo en cuenta que muchos vecinos contaban con carné de socio en la Inocencio Ruiz Lasala de Santa Isabel.

La red municipal se compone de 28 centros en total con una superficie global de 11.321 metros, 2.555 puestos de lectura y 148 puestos de acceso a Internet.

Además, anualmente, se desarrollan los servicios de extensión bibliotecaria formados por el bibliobus, el préstamo de lotes temáticos de libros y de clubes de lectura a centros educativos y entidades sociales, el proyecto "Más que lectura" durante el verano en los centros deportivos municipales y Parque José Antonio Labordeta.

ACTIVIDADES ESCOLARES

Las bibliotecas municipales han acogido durante el pasado ejercicio 597 sesiones, casi 80 más que en 2024, con alumnado de los 246 centros educativos zaragozanos que han participado en ellas. En total, 14.235 niños y jóvenes de la ciudad han formado parte de esta programación, que ha experimentado una subida interanual de 2.000 alumnos.

Entre estas actividades destacan los talleres de debate filosófico a cargo de la Sociedad Aragonesa de Filosofía, Vidas literarias, Gloria Fuertes, para conocer a esta escritora, Leer para saber comunicar, con Leonor Bruna --escuela de cine Un perro andaluz--, sobre una correcta lectura en voz alta y visitas guiadas a las Bibliotecas Públicas Municipales.

A esto se suma el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza con la Asociación de Librerías de Zaragoza para realizar una exposición itinerante de libros ilustrados informativos, titulada Todo lo que te gusta está en los libros, presentada por Roberto Malo.