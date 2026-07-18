Biescas (PSOE) compara las ayudas de la DPZ a los pueblos afectados por los incendios con el "postureo rural" de Claver

El portavoz socialista, Antonio Biescas. - PSOE HUESCA

HUESCA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Huesca, Antonio Biescas, ha lamentado "la profunda tristeza que produce conocer la reacción de un presidente como el de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que anuncia ayudas inmediatas a los municipios afectados por incendios, mientras que el presidente de la Diputación de Huesca solo va a los pueblos para hacerse fotos y luego se despreocupa de los municipios".

"Aún hay muchos alcaldes y alcaldesas a quienes Isaac Claver ni siquiera ha llamado para saber las afecciones por el fuego y menos para transmitirles propuestas de ayuda de la DPH", le ha reprochado Biescas.

"Es el claro ejemplo del nulo compromiso de Claver con los pueblos y con la provincia de Huesca; su mirada llega solo allí donde puede hacerse una foto, y allí acaba su compromiso", ha dicho.

El portavoz del PSOE ha instado al presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, a seguir el ejemplo de su homólogo en la Diputación de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, que ayer por la tarde anunció que esta institución provincial asumirá la totalidad de los daños que sufran los bienes y las infraestructuras municipales afectados por el incendio originado en Orés, en las Cinco Villas.

BIESCAS CRITICA EL "POSTUREO RURAL" DE CLAVER

"Mientras el socialista gestiona y responde de manera inmediata a las necesidades que le transmiten en los pueblos, en Huesca el presidente Claver está más preocupado por disfrazarse de bombero y aparentar en los vídeos y en las fotos que en atender a los vecinos y vecinas de los pueblos", ha dicho Biescas.

"Hay alcaldes y alcaldesas que ya nos han transmitido la diferencia de trato con respecto a los municipios zaragozanos; lamentamos que el presidente de la DPH siga obsesionado con las fotografías y sus vídeos en las redes sociales en lugar de gestionar y ayudar a todos los municipios afectados por los fuegos forestales desde el pasado mes de junio", ha dicho Biescas.

"Lamentablemente, Claver sigue con su postureo; más que de orgullo rural, que es su lema, podríamos hablar de postureo rural", ha criticado el socialista. Ha asegurado que las gentes de los pueblos no quieren fotos, "quieren compromisos reales".

Asimismo, el PSOE altoaragonés pide al equipo de gobierno de la DPH que solicite también la declaración de zona gravemente afectada, para las comarcas que han padecido incendios en la provincia de Huesca. La comarca de La Litera , Los Monegros con el incendio de la Sierra de Alcubierre o los incendios que ha habido en el Sobrarbe y en Ribagorza en la última semana son algunos de los ejemplos de territorios que han sufrido incendios. El PSOE subraya el papel de todas las personas que participan en la extinción de incendios, la coordinación entre los diferentes cuerpos y colectivos y destaca el compromiso de agricultores y ganaderos de la provincia que corren a trabajar en la extinción de incendios.

"Son quienes saben y conocen las afecciones y perjuicios cuando se queman montes y campos, porque viven y trabajan en ellos y desde luego hay que destacar el papel fundamental de estas personas", ha dicho Biescas.