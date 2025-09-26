Blasco aplaude la celebración de la segunda edición de la feria 'Huesca es dulce' como impulso al turismo

La Feria del Dulce se podrá disfrutar en Huesca los días 17, 18 y 19 de septiembre. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patio de la Infanta ha acogido este viernes la presentación de la segunda edición de la Feria Huesca es Dulce, que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre en la plaza de López Allué de la capital oscense. El objetivo es mostrar el potencial del sector de la pastelería y el chocolate de la ciudad de Huesca.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco; el presidente del Gremio de Pasteleros de la provincia de Huesca, Jairo Vincelle, y la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós.

"Esta iniciativa es fruto de la colaboración institucional y, gracias a que todos tiramos del carro, el turismo en Huesca se ha revitalizado", ha asegurado Blasco, que ha aplaudido la segunda edición de este evento, apoyado por Turismo de Aragón.

Lorena Orduna ha destacado que el dulce y la feria son elementos capitales para la dinamización turística de la ciudad de Huesca y ha apuntado que el sector de la pastelería oscense es ejemplo de la capacidad de las empresas oscenses de conjugar tradición e innovación.

Por su parte, Jairo Vincelle ha afirmado que en la eria unen esfuerzos el sector de la pastelería y las instituciones.

En esta edición, además, se abre la participación a profesionales artesanos del sur de Francia, lo que permitirá reforzar los lazos transfronterizos y enriquecer la oferta de expositores y productos. El evento contará también con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y la participación de un grupo de pasteleros oscenses. Asimismo, estará presente la Denominación de Origen Somontano.

Hasta el momento, han confirmado su presencia dieciséis establecimientos, que tendrán puestos de exposición y venta. El programa cuenta con un espacio de showcookings en el Centro Cultural Ibercaja Palacio de Villahermosa de la capital altoaragonesa. Se incorporan además actividades infantiles.

La Feria celebrará la primera edición del concurso para profesionales de la Mejor Palmera de Mantequilla de España. También se otorgará el premio Vicente Ascaso, que en su primera edición correspondió a Christian Escribá.