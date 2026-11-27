El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho. - VOX

TERUEL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este viernes la Orden de precios de 2026 del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico por la que se incrementa en un 2,9% la ayuda para la concertación de servicios de atención a la dependencia y a personas mayores, lo que supone 4,8 millones de euros al año.

En declaraciones a los medios de comunicación, el vicepresidente del Gobierno y consejero del área, Alejandro Nolasco, ha señalado que esta Orden responde a un compromiso alcanzado hace unos meses y ha confiado en que "va a redundar en beneficio de todos, tanto los que son mayores como los que están acogidos en cualquier grado de dependencia".

La Orden corresponde a 2026 y tiene efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, ha dicho Nolasco, comentando que la actualización de la Orden de precios "es una demanda que nos hacían las entidades sociales hace mucho tiempo".

"Si no queremos enfrentarnos a un colapso en el cual las entidades no quieran concertar plazas, lo que necesitamos es dotarlas bien y pagar lo suficiente. Entonces es necesario", ha indicado el consejero.

También ha expresado que "no es la primera vez en algunas comunidades autónomas que han decidido 'o nos pagáis lo que se nos debe y nos pagáis bien o vais actualizando los precios, que es un esfuerzo presupuestario, o al final tenemos que suspender el contrato o el convenio de contratación', lo cual es algo gravísimo, por lo cual los servicios sociales en Aragón tienen ese sello de garantía avalado por una buena gestión".