Los bomberos se centran en contener las llamas y proteger la zona de producción de Saica

ZARAGOZA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde media tarde de este sábado en el control y extinción de un espectacular incendio en la planta de almacenaje de material reciclado Saica Natur, ubicada en la avenida de San Juan de la Peña, en el distrito del Rabal de Zaragoza. La combustión del papel y el cartón, azuzada por las fuertes rachas de viento, ha generado llamas de grandes dimensiones y una densa y negra columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

Pese a la espectacularidad y el carácter industrial de la zona afectada, fuentes municipales y el propio jefe de Bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez, han descartado que el incendio implique un riesgo tóxico para los vecinos de la zona, a los que no obstante se les ha recomendado que cierren ventanas y puertas para evitar las molestias del humo.

El combustible es gran medida papel y cartón procedente de la recogida selectiva de Zaragoza, según ha detallado el director general de Saica Natur, Guillermo Vallés.

En esa línea, el Jefe de Bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez, ha aclarado que el intenso color negro del humo se explica por el estado compactado que presenta el papel que está ardiendo: "Al estar tan compactado, arde más difícilmente y cuando empieza a coger calor, es cuando vemos unas llamas tan espectaculares y con ese humo también tan espectacular".

Sánchez ha explicado que el fuego se localiza en una zona de almacenamiento y los esfuerzos de las dotaciones, con coordinación con la dirección de la propia empresa, se concentran en salvar los sectores aledaños dedicados a la producción.

"A pesar de la espectacularidad de las llamas, que parece que es muchísimo, y de hecho son muchísimas las llamas, el incendio está confinado en una zona de almacenamiento, que es lo que ha ardido y que lógicamente vamos a dejar que arda completamente, porque no hay nada que hacer con ello", ha aclarado el responsable del servicio municipal.

El aviso lo ha dado un vigilante de seguridad de la nave sobre las 14.00 horas y hasta las instalaciones de Saica Natur los Bomberos de Zaragoza han desplazado más de una veintena de efectivos integrados en cuatro dotaciones, compuestas por dos vehículos nodrizas, dos tanques, dos vehículos de mando, una ambulancia.

La distribución de los espacios ha facilitado las labores de control y confinamiento de las llamas, según ha apuntado el Jefe de Bomberos: "La propia fábrica está sectorizada, tiene unos muros, a mi izquierda, a su derecha, se ve perfectamente el muro que separa la fábrica de Hierros Alfonso con Saica Natur y lo mismo ocurre con Saica Paper, que es la que está en el otro lado", ha descrito.

"El área del incendio, ha proseguido, es un espacio que está preparado para contener el fuego durante un determinado tiempo y va a hacerlo porque no se nos ha pasado a otros sectores".

CONTENCIÓN Y VIGILANCIA

Sánchez ha advertido en todo caso que las tareas de los bomberos se van a prolongar hasta este domingo y que el humo seguirá siendo visible: "La extinción va a ser lenta, porque es un almacenamiento en el que intentar apagar un incendio sería como si a una casa con techo de paja le echásemos agua, no entraría nunca el agua en el interior de la casa. Lo que hacemos es dejarlo arder".

Para las próximas horas, el jefe de intervención del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, Jesús Aznar, ha informado que los trabajos seguirán centrándose en la contención desde ambos flancos, "con el despliegue de un par de dotaciones de bombas a cada lado, dando relevo a los compañeros cada tiempo y siguiendo enfriando y dejando que se combustione todo lo que está ardiendo para que termine lo antes posible".

Ello con el objetivo de que la zona de combustión no alcance a la parte de la nave que no está afectada. A ello ha favorecido el sentido del viento, según ha añadido.

Entre tanto, el jefe de intervención ha especificado que han comenzado a meter dos tercios de mangueras, aparte de los ocho tercios de mangueras con los que ya contaban: "Estamos bien abastecidos de agua y nuestro objetivo es evitar la propagación a la otra zona.

UNA JORNADA REPLETA DE INCIDENCIAS, SIN PERDER DE VISTA LOS RÍOS

El viento azuzado el incendio desde el primer momento y ha dificultado los trabajos de los Bomberos, que este sábado se han enfrentado a una "tormenta perfecta" con cerca de 70 incidencias atendidas por los efectos de las fuertes rachas de viento que ha dejado el paso de la borrasca Oriana y el aumento de los caudales del Ebro y del Gállego.

"El viento nos ha dado problemas todo el día. Ha habido árboles caídos, ha habido chapas volando, carteles, en fin, no hemos parado", ha reconocido Sánchez, que ha hecho reparar en el rostro de estrés de sus compañeros. "En la cara se puede ver que llevan todo el día sin parar y ahora pues tenemos esto, pero bueno, es nuestro trabajo. Del río también estamos pendientes...se nos están juntando varias cuestiones".