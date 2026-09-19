Los bomberos de la Diputación de Huesca reparten este verano 1,5 millones de litros de agua

Es el mayor reparto desde que se puso en marcha el servicio de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca en el año 2021. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sequía y los incendios de este verano han aumentado los servicios de reparto de agua potable que realizan los bomberos de la Diputación. En total se han distribuido 1,5 millones de litros de agua en una veintena de poblaciones. Es el mayor reparto desde que se puso en marcha el servicio de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) en el año 2021. La escasez de lluvias ha provocado que los bomberos hayan tenido que llevar agua incluso a un refugio de montaña.

Los bomberos de la Diputación han alcanzado ya una cifra récord en cuanto al reparto de agua potable en diferentes puntos de nuestra provincia. Unos datos que vienen motivados por la falta de lluvias desde la primavera y también por los incendios que han asolado nuestro territorio. En total, se llevan repartidos 1,5 millones de litros de agua en traslados en los que los camiones de los bomberos pueden transportar entre 3.000 y 12.000 litros dependiendo de las necesidades.

Este reparto se ha dividido en tres líneas. La primera, garantizar el suministro de agua de boca de las poblaciones afectadas por los incendios. En esta línea se sigue abasteciendo a las poblaciones de Osia y Atarés. Un reparto que se va a mantener hasta que el Instituto Aragonés del Agua declare como aptas sus captaciones.

La segunda línea atañe a las poblaciones que han demandado suministro de agua por la sequía o por fallos en sus sistemas de abastecimiento. Aquí, se ha repartido agua a los núcleos de Cerler, Buira, Formigal, Serué, San Esteban de Guarga, Arraso, Aineto, Las Tiesas Altas, Mipanas, Hecho, Aguinalíu, Eripol, Atarés, Pueyo de Margillén y Espierba.

La tercera línea es el suministro a edificaciones singulares o aisladas. En este caso se ha atendido a Ansó (refugio de Linza), Canfranc, Jaca y Santa Cruz de la Serós.