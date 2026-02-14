Bomberos de la DPT atienden numerosas incidencias por el viento en diferentes puntos de la provincia de Teruel

Bomberos de la DPT retiran cascotes de un edificio en Mora de Rubielos. - DPT

MORA DE RUBIELOS (TERUEL), 14 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de la Diputación de Teruel han atendido este sábado nueve incidencias provocadas por el viento, fundamentalmente en Alcañiz y en Teruel pero también en Mora de Rubielos, la Puebla de Valverde y la Puebla de Híjar. Han acudido a avisos por caídas de ramas, chapas, vallas publicitarias, chimeneas, cascote y postes y no se han registrado a esta hora graves daños materiales ni daños personales.

En Alcañiz han acudido a retirar ramas en el Paseo Andrade y al saneamiento de una fachada. En La Puebla de Híjar los bomberos han colaborado con técnicos de una compañía eléctrica para asegurar unos postes de la luz.

En la ciudad de Teruel han acudido a un aviso por riesgo de caída de una chapa levantada del tejado de la estación de autobuses, para lo que han necesitado desplegar el vehículo de altura. También han acudido en la capital a un aviso por riesgo de caída de una valla publicitaria en la entrada desde Valencia a la ciudad, que han fijado, así como por el aviso de desprendimiento de una chimenea, que han retirado para evitar riesgos de caída. También han acudido a un aviso por posible caída de una farola.

En La Puebla de Valverde han retirado chapas del tejado del área de servicio por riesgo de caída y en Mora de Rubielos, el aviso ha sido por desprendimiento de cascotes a la vía de un edificio deshabitado y en mal estado. Los bomberos han procedido a señalizar y acordonar la zona por el riesgo de mayores desprendimientos.