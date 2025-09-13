Bomberos de la DPT rescatan a un senderista herido al caer a una rambla en Concud (Teruel)

Lugar del accidente en el que este sábado un senderista ha caído a una rambla desde una altura de cuatro metros y ha sido rescatado por los Bomberos de la DPT junto a servicios sanitarios y agentes de la Policía. En Concud (Teruel) - DPT

CONCUD (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han rescatado este sábado a un senderista que ha resultado herido al caerse a una rambla en la localidad turolense de Concud, según ha informado la DPT.

Por causas que se desconocen, el hombre se ha precipitado desde una altura de cuatro metros y ha sufrido una fractura de tobillo.

Los bomberos han colaborado con agentes de la Policía Local y los servicios sanitarios desplazados en el auxilio y rescate del senderista accidentado, que una vez asegurado ha sido trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario.