Los bomberos de la DPZ se concentran tras la muerte de su compañero en Calatorao y reclaman más medios

Los bomberos de la DPZ se concentran en las puertas de la institución provincial para realizar un minuto de silencio por la muerte de un compañero en Calatorao y reclaman más medios y recursos en la profesión - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se han concentrado este miércoles, 19 de agosto, ante la sede de la institución, en la plaza de España de Zaragoza, para rendir homenaje a su compañero fallecido este martes durante las labores de extinción del incendio registrado en Calatorao y reclamar mejoras en las condiciones en las que desarrolla su trabajo el servicio provincial.

La concentración se ha celebrado de forma independiente al minuto de silencio convocado previamente por la propia Diputación por las dos personas fallecidas en el incendio, un acto al que también han asistido representantes institucionales.

Los bomberos han guardado su propio minuto de silencio en memoria del compañero fallecido en acto de servicio y han aprovechado la concentración para trasladar públicamente su preocupación por la situación que, según denuncian, atraviesa el colectivo. La protesta coincide además con un momento de especial tensión en los servicios de extinción de incendios, después de que los sindicatos de los bomberos forestales de SARGA hayan iniciado una huelga indefinida.

Luis Sánchez, bombero de la Diputación y destinado en el parque de Calatayud, ha explicado que la concentración responde en primer lugar al "dolor" por la pérdida del compañero, pero también a la necesidad de poner sobre la mesa los problemas estructurales del servicio. "El primer motivo es que lamentamos la pérdida de un compañero ayer en acto de servicio, que entregó la vida por salvar a un ciudadano y le costó la vida a él", ha señalado.

Pero tras el homenaje, los bomberos han querido convertir también la concentración en una llamada de atención a la institución provincial. Sánchez ha asegurado que existe una falta de efectivos en los parques de bomberos de la DPZ y ha denunciado que no se estaría cumpliendo, según su interpretación de la normativa, con las dotaciones que deberían estar disponibles. "Tendríamos que estar en los parques seis bomberos y estamos cuatro. En algunos casos estamos dos", ha afirmado.

FALTA DE EFECTIVOS Y PARQUES QUE LLEGAN A QUEDARSE SIN COBERTURA

El representante de los bomberos ha incidido en que la plantilla lleva "mucho tiempo avisando" de esta situación y que el problema afecta tanto al número de profesionales disponibles como a los medios materiales con los que cuentan para desarrollar su trabajo. En este sentido, ha revelado que las secciones sindicales registraron el pasado domingo una solicitud para reunirse con la jefatura y abordar el estado de los parques, los vehículos y la falta de personal.

La preocupación se ha visto agravada, según ha relatado, por la necesidad de movilizar a bomberos que se encontraban fuera de servicio durante las recientes intervenciones de gran magnitud. "En el incendio del otro día nos tuvimos que incorporar 12 o 14 compañeros que estábamos fuera de servicio, en nuestro día de fiesta, para que no se cerrasen parques", ha remarcado.

Sánchez ha señalado que aquella movilización fue necesaria después de que numerosos efectivos tuvieran que desplazarse al incendio de Alpartir, obligando a reorganizar el servicio para mantener operativos otros parques provinciales. A su juicio, esta situación evidencia la dificultad existente para garantizar una cobertura suficiente cuando se producen emergencias que requieren un elevado número de efectivos.

"Los ciudadanos tienen derecho a tener servicios públicos de calidad. Vivan donde vivan, vivan en Zaragoza o vivan en Alpartir o vivan donde sea", ha defendido el bombero, que ha reclamado una respuesta de las administraciones para garantizar que los servicios de emergencia puedan prestar una atención inmediata y con garantías.

"NO QUEREMOS LLEGAR A TENER QUE HACER UNA HUELGA"

La concentración se produce además mientras permanece abierta la posibilidad de que los bomberos de la Diputación adopten nuevas medidas para reclamar soluciones. Por el momento, Sánchez ha descartado concretar si el colectivo secundará una huelga y ha explicado que esa decisión corresponderá a los trabajadores y se tomará en función de la respuesta que reciban de la institución.

"De momento hemos mandado un escrito que se presentó el domingo por las secciones sindicales para pedirle a la Diputación que se reúna con una representación de la plantilla", ha indicado. Los trabajadores han solicitado que ese encuentro se produzca en un plazo de diez días para comenzar a abordar los problemas que consideran estructurales.

El objetivo, ha detallado, es abrir una negociación antes de adoptar otras medidas. "No nos gustaría llegar a tener que hacer una huelga porque somos un servicio público esencial", ha resaltado. Sin embargo, ha advertido de que, si consideran que está en juego su seguridad y la de los ciudadanos, no descartan recurrir a ella. "Si es necesario por nuestra vida, por nuestra seguridad y por la seguridad de los ciudadanos, lo haremos", ha añadido.

El bombero ha defendido que la situación requiere una actuación por parte de la Diputación y ha pedido a los responsables políticos que "dejen de echar balones fuera" y reconozcan las particularidades de una profesión de riesgo. "A veces nos cuesta la vida darla por los demás", ha subrayado.

La petición de los trabajadores no se limita, según ha recordado, a una reivindicación salarial o laboral, sino que afecta directamente a la capacidad operativa del servicio. "Cuando se cumplen las normativas como es correcto, es más difícil que esto pase", ha dicho al ser preguntado por el fallecimiento de su compañero, aunque ha evitado pronunciarse sobre las causas concretas del accidente ocurrido en Calatorao.

HOMENAJE AL COMPAÑERO Y PETICIÓN DE SOLUCIONES

Sobre las circunstancias del incendio de Calatorao, Sánchez ha incidido en que corresponde a la investigación determinar qué ocurrió. "Hay una investigación de la Guardia Civil al respecto y nuestro trabajo es extinguir los incendios y rescatar a las personas. A partir de ahí, será la Guardia Civil la que se tenga que manifestar y decir qué es lo que ocurrió", ha manifestado.

Los bomberos quieren ahora centrar sus esfuerzos en acompañar a la familia y compañeros del fallecido. Entre sus próximos pasos se encuentra acudir al funeral para rendir homenaje al profesional muerto durante la intervención y, posteriormente, retomar el diálogo con la Diputación para intentar alcanzar soluciones.

La concentración también ha contado con el respaldo anunciado de profesionales de otros servicios de emergencias. Sánchez ha señalado que se había confirmado la presencia de compañeros de la Diputación Provincial de Teruel, del Ayuntamiento de Zaragoza y del dispositivo de incendios forestales de Infoar, además de ciudadanos que quisieran sumarse al homenaje. El número final de participantes no estaba concretado por los organizadores.

Para el bombero, el problema de los servicios de emergencia trasciende además a la propia Diputación de Zaragoza. "Yo creo que esto es un problema que no es solo de esta administración, es de todas las administraciones", ha respondido, enmarcando sus reivindicaciones en lo que considera un "adelgazamiento importante" de los servicios públicos.

No obstante, ha ensalzado que en el caso de los bomberos las consecuencias de la falta de efectivos y medios pueden ser especialmente graves por las características de su actividad. "Tenemos que prestar una ayuda 24-7, una ayuda inmediata y que tiene que ser de calidad", ha defendido.

"No queremos que esto vuelva a suceder", ha concluido Sánchez, reclamando que institución y trabajadores se sienten a negociar para mejorar las condiciones de seguridad del servicio.