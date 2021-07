Los bomberos de la DPZ hacen horas extra para cubrir las vacantes que hay en la plantilla

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han vuelto a hacer horas extra para cubrir las vacantes que hay en la plantilla. La medida ha sido consensuada por los responsables del servicio y los sindicatos, se puso en marcha la semana pasada y permite que los turnos diarios vuelvan a estar casi completos en los nueve parques profesionales de bomberos de la DPZ.

"Se trata de una solución transitoria hasta que pongamos en marcha la bolsa de interinos y hasta que se convoque y se complete la nueva oposición de bomberos que vamos a convocar en las próximas semanas", ha destacado el diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI), Alfredo Zaldívar. "Hemos pedido voluntarios para activarse y la respuesta ha sido buena tanto entre los bomberos como entre los oficiales, así que desde la semana pasada las vacantes se vuelven a cubrir con horas extra".

Después de que entre los años 2010 y 2015 en la Diputación de Zaragoza no se sacasen plazas de bombero, el actual equipo de gobierno ha convocado dos oposiciones que en total sumaban 59 plazas, lo que ha permitido que actualmente la plantilla esté cubierta al 90% con un 88% de las plazas ocupadas por funcionarios de carrera. No obstante, sigue habiendo 14 vacantes que no se han podido cubrir y que impiden que los turnos diarios de trabajo puedan estar completos, también hay bajas y permisos.

"El presidente ya anunció hace tiempo que vamos a lanzar una tercera oposición para cubrir las vacantes que quedan, de hecho ya tenemos las bases cerradas y la vamos a convocar en breve", ha subrayado Zaldívar.

Zaldívar ha apuntado que esa tercera oposición generará una bolsa de interinos con aquellos aspirantes que superen todas las pruebas pero no consigan plaza. "No obstante, mientras tanto vamos a crear otra bolsa de interinos provisional, y hasta entonces las vacantes se cubrirán con horas extra voluntarias".

Por otra parte, el diputado delegado del SPEI ha recordado que la semana pasada se puso en marcha de manera provisional el acuerdo alcanzado entre la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza para que los bomberos de la capital aragonesa se hagan cargo de todas las emergencias que se produzcan en los en los 20 municipios de la Comarca Central y también en La Muela.

"En total son 21 municipios en los que residen unas 80.000 personas y que ya no tienen que ser atendidos por los bomberos de la Diputación de Zaragoza, que de esta forma pueden centrar sus recursos en el resto de la provincia".

24 NUEVOS VEHÍCULOS DESDE 2015

Desde el año 2015, la Diputación de Zaragoza ha invertido más de 4 millones de euros en la compra de 24 vehículos para el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, cifras que demuestran que el actual equipo de gobierno no ha parado de trabajar en la mejora y modernización de los medios materiales con los que cuentan los bomberos.

Los 24 vehículos incorporados desde 2015 incluyen 8 autobombas ligeras; 5 vehículos de intervención rápida (VIR), y 4 más que, aunque no se compraron, se habilitaron a partir de todoterrenos ya existentes; 5 furgonetas para el transporte de personal; 1 lancha neumática y 1 remolque portakáyaks; 1 brazo articulado de 43

metros de segunda mano; y los 2 camiones*nodriza*y la autobomba forestal que se incorporaron a finales del año pasado.

Además, este año la Diputación de Zaragoza va a invertir otros 2 millones de euros en la compra de 12 vehículos más para su servicio de bomberos: 6 todoterrenos ligeros, 1 camión nodriza, 1 autobomba forestal, 1 quitanieves, 2 camiones grúa y un furgón para el puesto de mando avanzado.

En el presupuesto de este ejercicio también se han incluido otras dos partidas que en total suman 1,2 millones de euros para construir dos nuevos parques de bomberos en Cariñena y Tauste y mejorar los parques de bomberos voluntarios.