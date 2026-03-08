Los bomberos de Huesca celebran la festividad de San Juan de Dios con la entrega de honores y distinciones

Foto de familia en el acto celebrado este domingo en Huesca con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrón de los Bomberos. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Huesca ha celebrado la festividad de su patrón, San Juan de Dios.

La celebración ha tenido lugar en el Patio del Colegio Mayor de Santiago de la Casa Consistorial y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, miembros de la corporación municipal, además del Inspector Jefe de los Bomberos, Ignacio Farjas, otros integrantes del Servicio y representantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

El acto ha comenzado con la intervención del Inspector Jefe del Servicio, Ignacio Farjas, quien ha señalado que "el año 2025 ha sido intenso, complejo y lleno de retos", con intervenciones que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del cuerpo de bomberos.

Farjas ha destacado que "una de las actuaciones más relevantes fue la intervención en la plaza Santa Clara, donde la estructura de un edificio obligó a la evacuación de varios vecinos", lo que llevó a activar el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil y a trabajar de forma coordinada con Policía Local, fuerzas de seguridad, técnicos municipales y el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca.

El Inspector Jefe ha querido subrayar también la dimensión humana de este tipo de intervenciones, destacando que "una emergencia no termina cuando se estabiliza el escenario; continúa en la atención humana", poniendo en valor el trabajo conjunto de los distintos servicios municipales para atender a las personas afectadas.

Durante su intervención también ha puesto en valor el trabajo realizado en materia de prevención, con la consolidación de la Semana de la Prevención de Incendios, que ha permitido acercar la cultura de la autoprotección a los más jóvenes de la ciudad a través de simulacros, talleres y actividades educativas.

Asimismo, ha trasladado la necesidad de avanzar en la consolidación de los puestos de trabajo dentro del Servicio, señalando que "2026 debe ser el año de la consolidación real de los puestos de trabajo en el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca", con el objetivo de dotar al cuerpo de una estructura estable que permita afrontar el futuro con garantías.

Tras estas palabras se ha procedido a la entrega de las condecoraciones correspondientes al año 2026. La Medalla al Mérito Social ha sido concedida a Desguaces Alonso por su continua colaboración durante décadas con el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, aportando materiales para prácticas, cursos y exhibiciones que han facilitado tanto la formación de los bomberos como la labor divulgativa del SPEIS.

Otra Medalla al Mérito Social ha sido otorgada a Ernesto Escar Monaj por su colaboración y coordinación con el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento durante su dilatada trayectoria profesional como responsable de protocolo del Ayuntamiento de Huesca, cargo desde el que ha mantenido una estrecha relación con el cuerpo de bomberos hasta su jubilación el pasado 28 de diciembre de 2025.

La Medalla a los Valores Humanos se ha concedido al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca por su trabajo y coordinación con el SPEIS durante una intervención que requirió una respuesta conjunta para garantizar la atención y el acompañamiento a las personas afectadas.

Asimismo, se ha hecho entrega de una Placa de Reconocimiento a Germán Blasco Valero por su dedicación a la gestión de las redes sociales del Servicio, elevando el nivel de comunicación pública del SPEIS mediante contenidos rigurosos, claros y útiles para la ciudadanía, contribuyendo además a proyectar una imagen moderna, accesible y profesional del cuerpo de bomberos.

Finalmente, se han entregado dos detalles de jubilación a Fernando Fontán Javierre y José Antonio Campo López, bomberos jubilados en 2025, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a los años de servicio prestados en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Huesca.

NUEVO CENTRO DE EMERGENCIAS

El acto ha concluido con la intervención de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien ha felicitado a las personas y entidades reconocidas y ha puesto en valor el trabajo que realizan diariamente los bomberos de la ciudad.

Durante su intervención, Orduna ha recordado una de las actuaciones recientes que obligó al desalojo de varios vecinos, señalando que "aquella intervención puso de manifiesto la profesionalidad y la capacidad de respuesta de nuestros bomberos", así como la importancia de la coordinación entre los distintos servicios para garantizar la seguridad de los vecinos.

La alcaldesa ha destacado además que "invertir en los bomberos es invertir en seguridad, en prevención y en tranquilidad para todos los vecinos de Huesca", y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora del servicio.

En este sentido, se ha referido al proyecto del nuevo centro de emergencias, una infraestructura clave para el futuro del cuerpo, señalando que el Ayuntamiento ha trabajado para desbloquear la situación y que "gracias al diálogo y a la negociación con el Gobierno de Aragón, el proyecto ya es una realidad sobre la que se están dando pasos firmes".

Orduna ha concluido su intervención trasladando el agradecimiento de la ciudad al Cuerpo de Bomberos y a sus familias, afirmando que "cuando en una ciudad suena una sirena sabemos que hay profesionales preparados para actuar y proteger a los demás incluso en las situaciones más difíciles". La celebración de la festividad de San Juan de Dios ha concluido con el tradicional almuerzo en las instalaciones del Servicio.