Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en una acequia bajo tierra en Olba (Teruel)

Rescate de una vaca en Olba (Teruel). - BOMBEROS DPT

El animal no ha sufrido graves daños, pero está "muy cansado"

OLBA (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han rescatado este viernes a una vaca que había quedado atrapada en una acequia bajo tierra en el municipio de Olba.

Para el rescate, ha sido necesario intervenir con maquinaria pesada para agrandar una de las entradas, además de excavar manualmente y apuntalar unos cuatro metros de acequia, han informado desde la DPT.

La alerta la dio este jueves el ganadero, tras echar en falta al animal y localizarlo en esta antigua acequia subterránea, donde, al parecer, caminó unos 35 metros porque se asustó, pero quedó atrapado a unos cuatro metros de salida por la presencia de un montículo de tierra.

Los Bomberos acudieron a la zona el jueves y determinaron que la mejor opción para rescatar a la vaca era utilizar maquinaria pesada, cedida por la Comarca Gúdar-Javalambre.

Los trabajos han comenzado a primera hora de este viernes, una vez había suficiente luz, y han consistido en que la máquina ha agrandado la entrada para facilitar el acceso de los bomberos, que han ampliado el espacio de esos cuatro metros con palas, sacando la tierra de manera manual y eliminando el montículo de tierra que había bloqueado al animal.

Al llegar hasta la vaca han utilizado una eslinga --un dispositivo de elevación-- que han colocado en la parte trasera de la res, que estaba "muy cansada para salir por su propio pie", y han empezado a arrastrarla de manera manual y con la ayuda de la maquinaria para sacarla hasta la parte más ancha.

Aparentemente, el animal ha salido sin sufrir graves daños, aunque "muy cansado", por lo que ha recibido atención veterinaria y del propio ganadero, que le ha estado proporcionando comida y agua desde el jueves.

En el operativo de rescate han participado cuatro bomberos, un jefe y un subjefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) de la DPT, con la colaboración de vecinos de Olba y Protección Civil de la Comarca. La entrada y salida de la acequia ha quedado clausurada.