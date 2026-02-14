Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un almacén de Saica

Columna de humo procedente del incendio de Saica. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio que se ha iniciado este sábado por la tarde en un almacén de Saica ubicado en la avenida San Juan de la Peña, en el distrito del Rabal de la capital aragonesa, según han informado fuentes municipales, que descartan que exista riesgo tóxico puesto que fundamentalmente está ardiendo papel sin ninguna sustancia tóxica añadida.

Una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la ciudad, ha alertado a los vecinos de la zona, hasta donde se han desplazado varias dotaciones de bomberos y la Policía.

En coordinación con los ingenieros de la empresa, los Bomberos de Zaragoza están trabajando en acotar el incendio que se ha declarado en un almacén de la empresa Saica, en las instalaciones de la avenida San Juan de la Peña.

De esta forma, la estrategia se centra en proteger la zona de producción para que puedan continuar este domingo con la actividad.

El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda a los vecinos de la zona que cierren puertas y ventanas para evitar las molestias del humo, sin que exista riesgo tóxico.