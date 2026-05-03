Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una campa del PTR López Soriano

Incendio iniciado este domingo de madrugada en una campa del PTR Industrias López Soriano.
Incendio iniciado este domingo de madrugada en una campa del PTR Industrias López Soriano. - EUROPA PRESS
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 10:31
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ZARAGOZA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde esta pasada madrugada en la extinción de un nuevo incendio en una campa del Parque Tecnológico de Reciclado --PTR-- Industrias López Soriano, en el barrio rural de Cartuja Baja, según han informado fuentes municipales.

El fuego, ya controlado, se ha detectado a las 2.30 horas en un espacio al aire libre de cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie dedicado a almacenar electrodomésticos para su reciclaje.

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