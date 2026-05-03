Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una campa del PTR López Soriano

Incendio iniciado este domingo de madrugada en una campa del PTR Industrias López Soriano. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde esta pasada madrugada en la extinción de un nuevo incendio en una campa del Parque Tecnológico de Reciclado --PTR-- Industrias López Soriano, en el barrio rural de Cartuja Baja, según han informado fuentes municipales.

El fuego, ya controlado, se ha detectado a las 2.30 horas en un espacio al aire libre de cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie dedicado a almacenar electrodomésticos para su reciclaje.