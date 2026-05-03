Rescatada ilesa una menor del tejado de unos apartamentos de Boo de Piélagos

Rescatada una menor del tejado de los Apartamentos Dunas de Liencres de Boo de Piélagos - AYTO DE SANTANDER

BOO DE PIÉLAGOS 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Santander han rescatado ilesa a una menor que se encontraba en el tejado de los Apartamentos Dunas de Liencres, situados en la localidad de Boo de Piélagos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha solicitado en la tarde de este sábado la intervención de los efectivos santanderinos, que se han desplazado con un autotanque y una escala hasta la Urbanización Ría del Pas, donde se encuentra el establecimiento hostelero.

También, ha participado en la actuación un equipo sanitario del 061 Cantabria con una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Local, ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Santander a través de su perfil en la red social X.