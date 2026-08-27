Bomberos de Zaragoza actúan en complejo el operativo de rescate tras el hundimiento de un edificio de Sariñena

Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza actúan en el operativo de rescate tras el hundimiento de un edificio de Sariñena (Huesca) - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ha intervenido en un complejo operativo de rescate tras el hundimiento de un edificio en obras en la localidad oscense de Sariñena.

La alerta se ha recibido pasadas las 12.30 horas a través del servicio de emergencias 112, que informaba de que dos trabajadores habían quedado atrapados bajo los escombros y comunicaba que los efectivos desplazados por la DPH solicitaban colaboración para hacer frente a la emergencia.

De manera inmediata, el servicio municipal de Zaragoza ha desplazado al lugar de los hechos un vehículo de salvamento y un vehículo de mando, movilizando a un total de siete efectivos.

A su llegada al siniestro, los bomberos han localizado a uno de los trabajadores con vida. El operario se encontraba atrapado por un pie bajo los restos del derrumbe. Las maniobras para su liberación han resultado complejas y muy técnicas, ya que suponía un alto riesgo para los equipos de rescate debido a la grave inestabilidad y a las precarias condiciones en las que había quedado la estructura del edificio.

La zona se ha marcado con telemetros --aparatos que miden distancias con mucha precisión y que pueden indicar, con sonido, cuándo alguna parte del edificio se mueve-- y en varias ocasiones los Bomberos han tenido que cesar en sus labores al activarse el sonido de dichos aparatos.

A pesar de estas dificultades, se ha logrado rescatar con éxito al operario, que ha recibido después atención sanitaria.

Lamentablemente, en el transcurso de este mismo operativo, los equipos de emergencia han procedido a recuperar a un segundo trabajador, que sin embargo ha sido rescatado sin vida.