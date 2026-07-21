Bomberos de Zaragoza colaboran en las labores de extinción del incendio forestal de Ejulve (Teruel)

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ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza participan en el dispositivo de emergencia desplegado con motivo del incendio forestal de Ejulve (Teruel), en colaboración con el Gobierno de Aragón a través del Centro de Emergencias 112 Aragón.

Para apoyar las labores de intervención, el Ayuntamiento de Zaragoza ha movilizado una Unidad de Intervención Forestal compuesta por un vehículo de mando; una autobomba; un vehículo nodriza; y 9 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.

La misión encomendada al equipo de Bomberos de Zaragoza ha consistido en proteger la evacuación de los vecinos de la pedanía de La Cañadilla. Parte del operativo permanece en la zona prestando apoyo dentro del dispositivo de emergencia.

Asimismo, el vehículo nodriza ha sido destinado a un punto seguro de abastecimiento de agua para los vehículos de las cuadrillas forestales que trabajan en las tareas de extinción.