Los Bomberos de Zaragoza concluyen los trabajos de extinción del fuego declarado en el PTR este martes

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza han concluido esta tarde los trabajos de extinción, refresco y vigilancia del incendio declarado este martes en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano, en el barrio rural de La Cartuja Baja, el séptimo en los últimos cinco meses en este polígono industrial y donde han permanecido trabajando durante toda la noche para sofocar la llamas.

El incendió se originó sobre las 16.55 horas, cuando se recibió un aviso de que el fuego se había producido en el exterior, en una superficie de 40 metros cuadrados al aire libre destinada a la recogida de colchones, ha informado el Ayuntamiento.

Las llamas provocaron una gran columna de humo, visible desde diferentes puntos de la ciudad, si bien el incendio estaba delimitado sin riesgo de que se extienda o afectara a otros lugares.

Asimismo, desde el primer momento, ha estado perimetrado y sin riesgo de que se expandiera a otras zonas del polígono industrial.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron vehículos de los parques 1 y 3 de Bomberos de Zaragoza, entre ellos una bomba urbana ligera, una bomba nodriza, una bomba pesada, una autoescala, dos autobombas y una ambulancia. Se han estado haciendo dos relevos esta noche para continuar con las labores de extinción.

Desde el Consistorio zaragozano han recordado que este tipo de incendios con residuos requieren horas de trabajo para su extinción total, ya que, una vez apagado, hay que refrescar bien la zona para evitar que se reactive por posibles rescoldos.