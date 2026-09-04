Los Bomberos de Zaragoza extinguen en incendio declarado en una vivienda de Parque Roma

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ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza han extinguido el incendio declarado en una vivienda del bloque B4 de la urbanización Parque Roma y que no ha causado heridos de gravedad, si bien la propietaria ha tenido que ser atendido por inhalación de humos.

Aunque se han retirado ya algunos efectivos, los bomberos continúan trabajando en labores de ventilación tanto en la vivienda como en la escalera del inmueble, ya que se ha acumulado mucho humo.

La vivienda en la que se ha declarado el fuego, situada en una décima planta, ha quedado completamente calcinada y el humo ha afectado a los pisos del mismo rellano, sin que se haya registrado daños ocasionados por el fuego.

Cuando han llegado los bomberos, la propietaria de la vivienda siniestrada había salido por su propio pie, aunque ha tenido que ser atendida en la ambulancia del 080 por inhalación de humo.

Al mismo tiempo, los bomberos han rescatado del interior del piso a un perro que se encontraba en parada cardiorespiratoria y al que finalmente han podido reanimar con éxito.

El aviso ha entrado sobre las 09.50 horas con numerosas llamadas de vecinos alertando del incendio, ya que ha producido una gran humareda visible desde la calle.

Hasta el lugar se han desplazado dos tanques, una autoescala, un coche de mando y una ambulancia de los parques 2 y 3 para combatir las llamas.