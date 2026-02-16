Bomberos de Zaragoza con medios anfibios y voluntarios de Protección Civil se suman a la búsqueda del joven desaparecido

Archivo - Los Bomberos de Zaragoza en una imagen de archivo - RAMÓN COMET - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha informado de que efectivos del Cuerpo de Bomberos con medios acuáticos y voluntarios de Protección Civil se han sumado a las labores de búsqueda del joven Pablo Cebolla, natural de Alhama de Aragón, de 20 años, que fue visto por última vez la madrugada del pasado viernes en las inmediaciones de la discoteca Kenbo, en el Caso Histórico de la ciudad.

El dispositivo lo dirige el Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional que este pasado domingo contactaron con el Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar la ayuda del Cuerpo de Bomberos y en concreto los buzos se han sumado a las labores de búsqueda que rastrean el Ebro, que precisamente estos días experimenta un episodio de crecida.

"Este episodio de crecida del caudal lo complica bastante", ha señalado la alcaldesa para relatar que desde que este domingo se pidiera la colaboración los bomberos han salido con la lancha y también se han sumado los drones al dispositivo de búsqueda. "Se están poniendo todos los recursos a disposición para encontrar a este joven", ha subrayado.

"Es verdad --ha comentado Chueca-- que es una pena que haya sido ayer cuando se ha pedido la colaboración. Podríamos haber empezado un poco antes, pero lo importante es que estamos en ello, nosotros estamos a disposición y hoy van a seguir con las labores de búsqueda y efectivamente con una crecida del Ebro se complica un poquito más. Hay más factor de riesgo".