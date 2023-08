Los Bomberos de Zaragoza piden extremar la precaución ante los espectáculos pirotécnicos y la ola de calor

ZARAGOZA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones ante la ola de calor y los espectáculos pirotécnicos, teniendo en cuenta que este fin de semana comienzan las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción en algunos barrios rurales. Como solución, los bomberos han propuesto el uso de tracas, ya que no tienen propagación vertical.

Desde el Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza consideran "mucho más apropiado" el cambio de la pirotecnia por tracas para fiestas, dado que "no tienen propagación vertical,y pueden ser contenidas en recintos íntegramente urbanos sin presencia de combustible vegetal". De esta manera, se evitan los riesgos de la difusión de elementos pirotécnicos, tanto en el ascenso de los mismos como en la caída de sus elementos incandescentes.

Por todo ello, la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha decidido enviar un comunicado a los alcaldes rurales para que sean conscientes del peligro existente. Esta recomendación ha tenido lugar en esta semana en la que Zaragoza atraviesa por una ola de calor.

ALERTA POR LAS ALTAS TEMPERATURAS

La ciudad tiene activado desde el miércoles, e inicialmente hasta el viernes del Plan Municipal de Protección Civil, el nivel de Alerta Amarillo --que este jueves ha alcanzado el Rojo--. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé que las temperaturas máximas alcanzarán este 10 de agosto los 40 grados, las mínimas subirán hasta los 23; aunque la humedad no superará el 70%.

Según la AEMET el viernes las máximas permanecerán estables y la mínima bajará tan solo un grado hasta los 22. En esta jornada la humedad bajará hasta el 60%. Por otro lado, está activada la alerta de incendios forestales en nivel naranja.

Las condiciones del combustible vegetal, tanto muerto como vivo, son de muy alta o total disponibilidad a la combustión y a ello se une la situación atmosférica prevista para las próximas fechas que indica una progresión continuada hacia una situación muy seca o inestable en la mayor parte de Aragón, comportando esta circunstancia un alto riesgo de propagación convectiva, alternándose la situación descrita, con posibilidad de tormentas y vientos que aumentarían el riesgo de propagación.

MEDIDAS ANTE EL CALOR

El Ayuntamiento de Zaragoza, ante la ola de calor, ha adoptado una serie de medidas como reducir el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. El coste pasará de 4 euros a 2,5 euros en caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad; y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas.

El Consistorio recuerda a la ciudadanía que extremen las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas. Las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, sobre todo los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Por ello, desde la Oficina del Mayor, desde los servicios sociales comunitarios y desde el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones, mediante cartelería, folletos y atención personalizada. El Albergue Municipal tomará medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las oportunas recomendaciones para evitar riesgos.

Asimismo, los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.

RECOMENDACIONES

Desde el Ayuntamiento se recomiendan las siguientes medidas de precaución: beber agua sin esperar a tener sed; evitar todo tipo de bebidas alcohólicas; si se está tomando de forma crónica alguna medicación, consultar con el médico; evitar las comidas calientes o pesadas; usar ropa ligera, de colores claros y algodón; llevar sombrero o gorra para protegerse del sol y usar protección solar a menudo.

Para proteger el hogar se recomienda, durante el día, mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor y aprovechar para ventilar la casa por la noche, cuando las temperaturas han descendido

Actividades cotidianas. No es recomendable realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando está haciendo mucho calor. Planear las actividades en la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no son tan altas. Sobre todo, no dejar a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

El exceso de calor puede deberse a una exposición muy intensa y corta o a una mantenida en el tiempo. Los primeros indicios son calambres, irritación de la piel o quemaduras, agotamiento o temperatura elevada. En esos casos, se recomienda buscar refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado; tomar una bebida no alcohólica fresca, descansar, tomar un baño o una ducha con agua fresca y ponerse ropa ligera.

Si aparecen síntomas más graves, como dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia, se debe acudir al médico rápidamente, a través del servicio de Urgencias o los teléfonos 061 o 112.