Los bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio declarado en una décima planta en Parque Roma

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ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio declarado en una décima planta del bloque B4 de la urbanización Parque Roma, en el distrito de Delicias.

El aviso ha entrado sobre las 09.50 horas con numerosas llamadas de vecinos alertando del incendio, ya que ha producido una gran humareda visible desde la calle.

Hasta el lugar se han desplazado dos tanques, una autoescala, un coche de mando y una ambulancia de los parques 2 y 3 y pasadas las 11.30 horas, los bomberos siguen trabajando en la extinción del fuego.

Asimismo, se ha atendido a dos personas por inhalación de humo y un perro ha sido rescatado del interior del edificio. Además, se ha evacuado a vecinos de los pisos más cercanos al afectado.