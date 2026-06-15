Los Bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un nuevo incendio en el PTR

Incendio en el PTR iniciado esta pasada madrugada. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde esta pasada madrugada en la extinción de un nuevo incendio en el Parque Tecnológico de recliclado López Soriano.

Las tareas de extinción se han iniciado a las 2.00 de la madrugada y hasta la zona, una campa exterior, se han desplazado tres nodrizas, tres tanques, un brazo articulado, dos coches de mando y una ambulancia. Además, se ha solicitado la colaboración de los Bomberos de la DPZ para disponer de otra nodriza y un tanque más.

En los primeros momentos las llamas han alcanzado una altura considerable, seguidas de una densa columna de humo negro que con el paso de las horas se ha ido aclarando y extendiendo y ya de día sigue siendo visible desde diferentes puntos de la capital aragonesa.