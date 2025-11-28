Borja (Zaragoza) tendrá un nuevo parque de la superficie de cinco campos de fútbol gracias a una donación

Parcela que ocupará el nuevo parque. - AYUNTAMIENTO DE BORJA

BORJA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

El municipio zaragozano de Borja ganará en los próximos meses un nuevo parque de 47.809 metros cuadrados de superficie --casi el tamaño de cinco campos de fútbol--, gracias al galerista de arte de origen borjano Germán Bandrés, que ha cedido al Ayuntamiento la parcela.

La cesión ha quedado oficializada esta semana y, en agradecimiento, el Ayuntamiento de Borja ha propuesto por unanimidad a Bandrés como Hijo Predilecto, título que se le entregará el próximo 4 de mayo, día de la Patrona, la Virgen de la Peana, según ha confirmado a Europa Press el alcalde, Eduardo Arilla.

El Consistorio borjano está ahora estudiando con un equipo técnico otros parques similares para concretar el diseño de este nuevo pulmón verde, pero Arilla ha adelantado que casi la mitad de la superficie, unos 20.000 metros cuadrados, los ocupará una enorme pradera "completamente libre" que hará las funciones de lugar de esparcimiento.

Más de 2.500 metros cuadrados de zona de suelta de perros, espacio para practicar 'running', un estanque, guiños a la agricultura --el cultivo de la vid y el olivo que han sido históricamente la principal fuente de ingresos del Campo de Borja-- son algunos de los elementos que ya están decididos, a falta de que la adecuación de esta nueva zona verde salga a licitación en junio de 2026, con el objetivo de que esté listo antes del final de la legislatura --mayo de 2027--.

La idea es que, además de esa gran pradera, el otro gran elemento destacado de este pulmón verde sea un pasillo central a modo de alameda, que llevará asimismo a un lago, y que todo el parque se gestione bajo criterios de protección medioambiental y de ahorro energético.

CAMPO "PURO Y DURO" CON VISTAS AL MONCAYO

Todo ello, ha resaltado el alcalde, en un entorno natural "privilegiado" de "campo puro y duro", sin edificios alrededor que interfieran visualmente y con vistas al Moncayo.

Arilla ha señalado también que, hasta la actualidad, el parque más grande de Borja es el de San Francisco, en la zona que en su día ocupaba un campo de fútbol, para comparar las dimensiones, que ahora van a multiplicar por cinco ese espacio.

La adecuación paisajística de la parcela será posible gracias a los 500.000 euros que el Ayuntamiento prevé ingresar por las licencias de obras por el desmontaje de dos aerogeneradores "gigantes" de uno de los parques eólicos situados en el término municipal para levantar otros más potentes y eficientes a unos metros.

Esos 500.000 euros se invertirán íntegramente en la nueva zona verde, con el objetivo de que un dinero recaudado gracias a una energía renovable y sostenible se reinvierta en otra actuación que protege y mejora el medio ambiente.

Estas parcelas, que ocupaban hasta ahora campos de cultivo, no son el primer regalo de Germán Bandrés, residente en Barcelona, al Ayuntamiento de Borja, ya que hace casi dos años ya cedió y donó varias de las obras de arte de su colección, entre ellas una escultura original de Pablo Serrano.